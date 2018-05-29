三商美邦人壽 募物資捐弱勢

2018年05月29日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

三商美邦人壽長期投入社會公益不遺餘力，自2017年底起，更結合環保議題與弱勢兒童關懷，舉辦兒童二手物資募集，攜手社會企業捐物平台力量，透過先詢問需求再認捐方式，號召內部同仁踴躍參與，將愛心確實送到被需要的地方，不僅延長了物品使用的生命週期，更讓每一份物資都能發揮其價值，讓愛不漏接。

繼去年首度舉辦獲得熱烈響應後，該公司今年再度舉辦募集活動，更進一步注意到弱勢兒童面臨學習資源匱乏的問題：缺乏基本的文具用品、學習設備將使他們需要花費更多的時間與努力才能夠跟上同儕步伐、爭取在未來改善生活的機會。為了支撐孩子安心學習的夢想，該公司將募集重點設置在文具及基礎生活用品，累計募集超過3,500件、60餘箱物資，協助全台18個社福單位舉辦弱勢兒童課輔及發展團體所需，並邀請部分團體至公司舉辦義賣活動，推廣支持公益。

三商美邦人壽將愛付諸於行動，積極實踐企業社會責任，更秉持「一句承諾 一生的朋友」之企業精神，以及壽險業對於保戶終身承諾的特質，堅持長遠而持續的挹注資源，例如同樣以兒童為對象，深入校園關注兒童健康議題的「三樂小子養成計劃」，自2014年起至今已連續5年舉辦，全台已累計33所學校參與、觸及上萬名學童，該公司認為唯有長期的投入，才能讓美好的改變更長久的持續下去，也讓社會更溫暖，台灣的明天更美好。

(中國時報)