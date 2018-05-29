板橋分屍》LINE想分手 玩笑話要給檢察官！閨蜜一語成讖 好友慘遭分屍

2018年05月29日 04:10 中國時報 王揚傑 、吳岳修、 曾百村 ／新北報導 、吳岳修、／新北報導

驚悚7日

分屍女友的朱峻穎家境優渥，從小愛運動，國中畢業被送往美國讀書，但精神狀況極度不穩、有暴力傾向才返台。黃姓女友曾在LINE上向閨蜜透露想分手，但朱一直「盧我去找他」閨蜜還開玩笑回答：「不要講太多廢話，不然到時候你被分屍，這段話還要給檢察官。」豈料一語成讖。

涉毒未入監 3日後行凶

朱峻穎專長田徑與跆拳道，國中畢業即被家人安排到美國念高中，畢業後進入Broward College，修習犯罪學及運動科技等課程，據家人透露，朱從小立志從警，才修習關學科。

朱在美國時，曾在跆拳道館教跆拳、中國餐館當廚師。朱曾自爆因在美國犯下銀行搶案，2014年為此回台灣。後來，朱因從美國以包裹運輸大麻，被判應執行3年10個月確定，檢方通知5月18日報到，朱未到案，如果朱被立即發監執行，黃女恐逃過一劫。

據親友透露，朱因被家族歧視，遭受欺凌，導致性情大變，罹患精神疾病，但個性暴怒又固執己見，他說一，旁人絕不可說二，否則就會爆衝。

個性暴怒 運動減壓結緣

儘管朱有就醫，且在醫生建議下多從事運動，並擔任健身、搏擊教練，但脾氣不好，常與同事衝突，改客串1對1教學，並曾到直播主「館長」的健身房接受4天訓練就不告而別。

警方表示，朱和黃女身高差不多，均喜好運動，疑因此結識，且朱的英語不錯，黃女又是外文研究所畢業，黃女還曾在朱母面前稱讚男友英文程度比她還好。

不過，黃女遇害前有意跟朱分手，曾向閨蜜抱怨朱脾氣差，「兩人問題很大」、「大概快分手了」，因為朱會「三更半夜大吼摔東西趕我走」，直指朱「瘋了」、「他超有病」。

半夜摔東西 直指他瘋了

閨蜜則要黃女注意安全，黃說近來少與朱見面，但朱一直「盧我去找他」，讓她覺「煩」，閏蜜開玩笑回答小心被分屍，黃女則是以「鳴鳴鳴」回應無奈心情，還要閨蜜保佑她。

長庚醫院精神科主任陳枻志表示，朱男的行為在精神方面可能有「雙向情感疾病精神障礙」，這樣的患者常常會有過於躁動、憂鬱甚至混合發作的現象，也可能會將女性物化，等同於若得不到對方，就會有「毀了對方」的極端想法。

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(中國時報)