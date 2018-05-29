疑一刀斷頭 屍臭味嗆翻

2018年05月29日 04:10 中國時報 王揚傑 、吳岳修／新北報導 、吳岳修／新北報導

朱峻穎狠殺女友後分屍埋棄，檢警相驗發現屍首切口處平整「一刀就砍下頭顱」，四肢落刀處瞄準關節處，且同一刀口多次砍劈，顯見毀屍滅跡之意堅決；承辦員警痛罵，凶手喪失人性、手段凶殘，目前還有一截大腿、部分內臟找不到，警方刻全力找尋中。

警方表示，朱男住處勘查時雖未聞到血腥味，但在客廳及主臥室的衛浴間均採集到微量血跡反應，明顯有大量清水沖洗跡象，經採驗衛浴間內排水管線，也發現血跡反應，研判黃女在2間衛浴間內遭殺害、肢解，並將進一步化驗有無藥物反應。

警方指出，走近社區苗圃埋屍處時，被撲面的屍臭味嗆到止步，趕緊戴上口罩才能靠近，近看花圃的泥土明顯有翻動及草草掩蓋的痕跡，甚至有部分塑膠袋外露，員警僅開挖一下，就已確認黃女被埋屍於此。

開挖後，景象更是駭人，陸續取出的一包包塑膠袋內，都是斷肢殘腿，員警邊拿邊不自覺顫抖。事後員警表示，當下並非懼怕，而是被極度驚悚的畫面震懾。

法醫拼接遺體時，發現頸部切口平整，研判是一刀就砍下頭顱，手段凶殘，令人髮指，另黃女四肢全與軀體分離，手、腿至少被砍劈成3截，落刀位置均為關節部位，疑與朱男熟悉搏擊、柔術技巧有關，熟知關節部位較為脆弱。

員警表示，這輩子還未見過如此凶殘的殺人案，情況已非怵目驚心所能夠形容，幸好及時發現，也算告慰死者在天之靈。

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(中國時報)