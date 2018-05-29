留言卸責 黃兄怒批垃圾還他妹妹

2018年05月29日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

朱男行凶後不斷在臉書上故布疑陣，企圖掩飾犯行及卸責，26日晚間更在臉書發文向老婆道歉，辯稱沒有用暴力或限制黃女自由，是黃女用聊天軟體主動搭訕；看到黃男哥哥在「爆料公社」協尋妹妹文，朱還在臉書上傳與黃女LINE對話截圖試圖脫罪，惹怒黃女哥哥留言大罵「垃圾還我妹妹來!」

昨天命案消息曝光後，黃女與朱男的家人都相當低調，不願多談，表情哀淒，黃女的公司也證實黃自去年10月在該公司任職，對此悲劇深表痛心與遺憾，並向家屬表達慰問，公司將提供家屬相關協助。

朱男逞凶後，在臉書上傳多張「與黃女的line對話照片」，顯示黃女傳訊「謝謝你（指朱）的照顧，對不起，我浪費了你的時間」，甚至自承「像我這麼骯髒墮落的人，不可以談感情」、「我會隱瞞會欺騙，是個很髒很糟糕的婊子」等語，意圖證明黃女自己承認對不起他。

但眼尖網友指出其中疑點，「哪個女生會向男友自稱婊子？」且朱上傳的照片中顯示截圖時手機設為飛航模式，根本沒有訊號可用，懷疑根本是朱殺害黃女後，拿著黃女的手機自編自導的訊息。

分屍案曝光後，更有網友在爆料公社指控「我姊姊也是受害者！」宣稱其姊被朱逼迫登記結婚，還出示姊姊身分證配偶欄印有朱男姓名照片以及姊姊手臂瘀青照為證，指控朱男對姊姊家暴，目前姊姊正對朱男提告，並逃到外縣市躲避中，該名網友感嘆，黃應該是其姊之後的下一個受害者！

網友還爆料宣稱，朱男對其姊囚禁、家暴，甚至不讓姊姊去學校，並說他懷疑可能還有其他受害者。

不過，對於這段婚姻，朱的家人似乎並不知情，顯露出家庭關係確實出現問題。

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(中國時報)