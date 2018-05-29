人親土親 川普韓裔特使赴朝

2018年05月29日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

韓裔美國駐菲律賓大使金成（左），27日至29日與北韓副外長崔善姬（右）在板門店會談，有望對「川金會」的主要議題，即「北韓以無核化換取美國對平壤體制安全的保障」，進行協商。（美聯社）

「川金會」仍可能於6月12日在新加坡舉行，但距今僅剩兩星期時間可以籌備，為此，美朝雙方兵分至少兩路，正緊鑼密鼓進行談判及協調。當中，美朝在韓朝邊境板門店停戰村啟動工作磋商，雙方能否縮小對無核化的分歧，包括北韓核彈頭運到國外問題，攸關川金會能否促成及峰會之成敗。

兩人過去曾多次交手

美國總統川普27日在推特上證實，美國代表團已抵達北韓，為川金會進行安排，還表示「北韓極具潛力，有一天或將成為經濟和金融大國。」暗示有意幫助北韓發展經濟，並對無核化進展表示期待。

美方兵分兩路，派出重量級人馬籌備美朝峰會。在北路方面，韓裔美國駐菲律賓大使金成率領代表團27日抵達北韓，與北韓副外長崔善姬在板門店朝方一側設施「統一閣」碰頭，磋商可能持續至29日。南韓《朝鮮日報》指出，美朝派出了熟悉無核化談判細節的外交老手出席，顯示均有意擬定川金會共同文件。

交出核彈頭仍是難題

金、崔可說是「老朋友」，金成曾任美國對朝政策特別代表及駐韓大使，被認為是美國國務院內最優秀的朝鮮半島專家，崔善姬則曾任北韓北美事務局局長，有「美國通」之稱，兩人在過去「朝核六方會談」中交手多次。據日本共同社指出，北韓迄今對全面運出核武與飛彈面露難色，似乎提出了先運出洲際彈道飛彈（ICBM）等部分飛彈的方案。 也傳在星美同步協商

在南路方面，白宮副幕僚長哈金已率領30人左右的先遣小組前往新加坡，哈金曾任美前總統小布希的副幕僚長，對於行政安排非常老練。被視為北韓「大內總管」的國務委員會部長金昌善也率領8人代表團，28日下午經由北京轉機飛往新加坡，雙方可能加緊討論川金會的議程、警衛、後勤事宜。

另據《朝鮮日報》指出，有傳聞稱，北韓高層代表團也有可能祕密入境美國，正在華府或北韓常駐聯合國代表處所在的紐約與美方進行協商。報導又稱，如果美朝事前協商進展順利，北韓勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金永哲有可能訪美。

(中國時報)