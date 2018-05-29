文在寅可能赴星 川金會變三方會談

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中國時報
／綜合報導

美國與北韓正在板門店研議6月12日「川金會」的細節。居間牽線功不可沒的南韓表示，總統文在寅可能在朝美峰會期間前往新加坡，促成韓、朝、美三方會談。能否成真，端視美朝會談結果。不過，南韓國會28日澆了文在寅一盆冷水，未通過支持第一次文金會成果《板門店宣言》的決議案。

南韓總統府青瓦台一位匿名官員表示，美朝正在板門店進行的磋商不僅攸關美朝峰會，也影響到韓、朝、美三方會談能否舉行。這一會前會若能就無核化和保障北韓政權安全達成共識，文在寅就有可能在6月12日前往新加坡，變成「文川金」3人峰會。

文在寅與金正恩上月27日第一次在板門店會面時，首度提出美韓朝三方會談；本月26日與金正恩第二次會面後，文再次表達希望舉行三方會談的意願。他27日明確表示：「若北韓和美國高峰會成功，我很樂意透過南韓、北韓和美國的三方會談，見證韓戰正式結束。」

「韓聯社」稱，若舉行三方會談，討論主題可能是北韓同意去核，換取美國對北韓政權的安全保障。金正恩仍不確定美國能否保證北韓安全。南韓高層透露，北韓與美國正在商談簽訂「互不侵犯協議」，解決平壤的疑慮。

另外，南韓國會28日就《板門店宣言》進行投票，執政的共同民主黨希望通過決議支持該宣言，但最大在野黨自由韓國黨堅持決議案內文，北韓要「完全、可驗證且不可逆地」放棄核武。

按《板門店宣言》，文金二人同意尋求朝鮮半島「完全」無核化，並追求結束韓戰。由於朝野為決議案中關於北韓棄核的用詞相持不下，以致未能通過，文在寅想讓宣言具有法律效力的期望也因而泡湯。

(中國時報)

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