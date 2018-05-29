俄媒稱金正恩 比川普更穩重

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普24日才發布給北韓領導人金正恩的「分手信」，如今大讚北韓有潛力，還親口證實雙方官員正會商「川金會」事宜。俄羅斯權威政論雜誌批評，由於川普常朝令夕改、反覆無常，相形之下，金正恩更像個穩重、有智慧的領導人。

俄羅斯衛星通訊社27日報導，知名政治學家、《全球政治中的俄羅斯》雜誌主編費多爾．盧基揚諾夫透過評論表示：「川普似乎決定超越自我，但現在看來，他與金正恩的會面時間和地點都沒有改變，而且他和以前一樣希望舉行會談。很明顯，上一封取消會晤的信函只是他一時衝動下的產物」。因此，在這種情況下，猜測峰會究竟是否舉行已經毫無意義。

盧基揚諾夫指出：「與美國總統相比，不久前還被視為瘋狂挑釁者的北韓領袖看起來更像個負責任、有智慧的領導人。他不會隨便做出粗暴的回應，而會展現善意，在對方抓狂時平靜地等待。」他還開玩笑地說，金正恩與川普可能簽訂了改善北韓形象的合約。

華盛頓最初和平壤商定6月12日在新加坡舉行兩國首腦會晤，但24日川普公布給金正恩的信函，認為會晤「不適當」，因此將取消峰會。北韓外務省則回應，平壤願意隨時以任何形式與美國舉行峰會，如此才能緩解雙方的緊張關係。川普26日又出現「髮夾彎」，稱美國仍然希望6月12日在新加坡與金正恩會晤。

(中國時報)

文在寅可能赴星 川金會變三方會… 義總統任命前IMF官員組閣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。