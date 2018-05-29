俄媒稱金正恩 比川普更穩重

2018年05月29日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普24日才發布給北韓領導人金正恩的「分手信」，如今大讚北韓有潛力，還親口證實雙方官員正會商「川金會」事宜。俄羅斯權威政論雜誌批評，由於川普常朝令夕改、反覆無常，相形之下，金正恩更像個穩重、有智慧的領導人。

俄羅斯衛星通訊社27日報導，知名政治學家、《全球政治中的俄羅斯》雜誌主編費多爾．盧基揚諾夫透過評論表示：「川普似乎決定超越自我，但現在看來，他與金正恩的會面時間和地點都沒有改變，而且他和以前一樣希望舉行會談。很明顯，上一封取消會晤的信函只是他一時衝動下的產物」。因此，在這種情況下，猜測峰會究竟是否舉行已經毫無意義。

盧基揚諾夫指出：「與美國總統相比，不久前還被視為瘋狂挑釁者的北韓領袖看起來更像個負責任、有智慧的領導人。他不會隨便做出粗暴的回應，而會展現善意，在對方抓狂時平靜地等待。」他還開玩笑地說，金正恩與川普可能簽訂了改善北韓形象的合約。

華盛頓最初和平壤商定6月12日在新加坡舉行兩國首腦會晤，但24日川普公布給金正恩的信函，認為會晤「不適當」，因此將取消峰會。北韓外務省則回應，平壤願意隨時以任何形式與美國舉行峰會，如此才能緩解雙方的緊張關係。川普26日又出現「髮夾彎」，稱美國仍然希望6月12日在新加坡與金正恩會晤。

(中國時報)