義總統任命前IMF官員組閣

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

義大利總統馬達瑞拉27日否決準總理孔特提名的疑歐派經濟與財政部長人選後，孔特決定放棄籌組新聯合政府。馬達瑞拉隨即於28日祭出權宜之計，指派曾在國際貨幣基金組織（IMF）任職的無黨派經濟學家卡特瑞里為臨時總理，領導看守政府促使國會通過新預算案，並擬出明年初提前大選的計畫。

義大利政經情勢陷入動盪，義大利股市28日盤中大跌逾600點，連帶拖累德、英、法股市，歐洲這3大股市跌幅在0.5％到1％之間。

義總統馬達瑞拉28日在奎里納萊宮（總統府），召見63歲卡特瑞里，兩人商談後，卡特瑞里接下重任，將組成「技術官僚」政府，對於金融市場而言，無疑是相對安全的安排。不過，這將是短期的過渡方案。卡特瑞里表明，若無法通過國會信任投票，義國將在8月之後重新舉行大選。

馬達瑞拉指出，近期義大利在歐元區的地位愈發不確定，已引起投資者警戒，金融市場震盪，推高政府借貸成本。信評機構穆迪上周曾警告，義大利執政聯盟缺乏財政限制，可能延緩或推翻先前的重要改革措施，如養老金改革，義大利將從目前Baa2評級（穆迪投資級內第二低評級）降級至Baa3（投資級最低），甚至可能降至垃圾級。

卡特瑞里銜命組閣，歐洲聯盟率先表達了支持的立場。先前共推孔特組閣的反體制民粹派「五星運動」與極右派「聯盟黨」，分別揚言要彈劾總統，並嗆聲要發動群眾示威抗議。

「五星運動」黨魁迪馬奧抨擊馬達瑞拉，沒有維持總統應守的中立，主張國會依憲法第90條，投票確認總統有無「叛國或攻擊憲法」若經簡單多數確認，即由憲法法庭決定是否彈劾總統，以盡快解決當前憲政危機。「聯盟黨」黨魁薩爾維尼則倡議重新舉行大選。

五星運動與聯盟黨共推的孔特向總統提出新內閣成員名單時，馬達瑞拉表明，不同意由疑歐派經濟學家薩沃納出任經濟與財政部長的人事安排，理由是他可能把義國帶離歐元區。孔特憤而放棄組閣，導致義國大選後近3個月來的組閣談判功敗垂成，重新舉行大選的可能性隨之升高。

81歲的薩沃納向來反對義國進一步與歐盟整合，他宣稱義大利加入歐元區是「歷史性的錯誤」。歐洲媒體評論說，義國總統斷然封殺薩沃納，明確「保衛了歐元」。

(中國時報)