美提案 設台灣國防評估委員會

2018年05月29日 04:10 中國時報 江靜玲 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）本月初提出《台灣國防評估委員會法》（HR5680），建議成立委員會，評估台灣國防力量，協助台灣強化防衛能力。

根據美國會網站，隸屬眾院軍委會的貝肯在軍委會討論眾院版2019財政年度國防授權法過程中，於7日提出上述法案，要求美國國防部長在該法案生效90天內，成立「台灣國防評估委員會」，全面評估台國防建設情況，並針對戰略計畫、資源管理、聯合行動計畫、軍力發展等多項領域提供建議，以改善台國防機構能力。法案還要求該委員會成立後一年內，向台國防部和國會軍委員會提交建議報告。

《台灣國防評估委員會法》若順利過關並經美國總統簽署成為法律，近年所通過國防授權法中與台灣相關的美台軍事合作項目將有法源依據，可望提高落實機會，唯執行與否端視行政部門而定。從國會公布程序上看，《台灣國防評估委員會法》仍在提案階段，還有一段程序要走。

外交部長吳釗燮昨在立院表示，對於美國國會再次推動友台法案，顯示我方在美國國會擁有堅強支持我們的力量，台灣政府及人民對此都表達高度感謝之意。吳釗燮說，接下來要具體推動台灣跟美國之間的合作項目，我方會跟美國政府進一步磋商，確保台美之間國防合作能夠具體推動，也要確保區域和平穩定。

(中國時報)