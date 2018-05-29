柯自誇連任3理由 議員打臉

2018年05月29日 04:10 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲。（黃世麒攝）

「柯文哲已打敗柯文哲！」台北市議員秦慧珠28日要市長柯文哲講他可連任的3個理由，柯回市政穩定、市政推動有模有樣、市府效率變高，但慘遭市府研考會民調打臉。秦拿出數據，市長和市政團隊整體工作滿意度都下降，她痛批3個理由都不對，市民沒理由再給4年；柯文哲對此回應，滿意度有慢慢爬升了。

僅環保滿意度增加

民進黨將由立委姚文智出戰柯文哲、國民黨市長參選人丁守中，昨市政總質詢時，秦慧珠詢問柯文哲連任的3個理由，柯回說，第一是台北市政穩定，重大工程都在進行中，現在的柯文哲跟3年前的柯文哲不同；第二、市政推動有模有樣，和第1年不一樣；第三、市府效率變高，台灣每個縣市負債，只有台北4年可還500億，效率提高又沒多花錢。

不過，秦慧珠直指3個理由都不成理由，她拿出研考會民調數據質疑，市民對柯文哲滿意度從75.8％降到57.6％，市政團隊整體工作滿意度也自68.3％跌到46％，其中，社福工作、交通、公共建設、中小學教育、聯合醫院和生活品質滿意度，全都是減少，市民光榮感更少9.2％，僅環保和機關服務態度增加。

秦慧珠抨擊，市民對各項市政滿意度大多下跌，市民沒有理由再給你4年，柯文哲已被柯文哲打敗。

稱民調爬回才了不起

對此，柯文哲解釋，民調本來就有起伏，第一年是因為民眾期望太高，2016年7月掉到最低，還爬得回來才是了不起，現在整個趨線是往上走。

議員李慶元詢問柯文哲最得意3項政績，柯認為是西區門戶計畫、世大運和東區門戶計畫；至於最不滿意的政績，柯秒回大巨蛋，另外毒品防治只弄好架構，效果還沒出來，最後是內湖塞車問題，因都市計畫失敗難解，除非松山機場遷走、捷運東環和北環線蓋好，否則沒辦法改善。

(中國時報)