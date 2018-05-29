垃圾量飽和 事業廢棄物頭大

焚化廠肩負垃圾處理重任，新北市府呼籲希望事業廢棄物處理能由主管機關工業局出面協調。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

全台焚化廠預估3年內將進入整建高峰期，現處理一般家戶垃圾已幾無餘裕，而屆時多出來的事業廢棄物，恐引爆下波垃圾大戰，新北市環保局說，一般事業廢棄物處理是跨區域性市場機制，非單一縣市問題，籲沉默許久的主管機關經濟部工業局站出來，統一規劃事廢處理機制。

新北市環保局發言人孫忠偉指出，依《廢棄物清理法》規定，縣市環保局焚化廠以處理家戶垃圾優先，有餘裕應配合環保署統一調度，但目前新北處理量已近飽和，家戶垃圾外，已優先協助處理轄內事業廢棄物，也因此沒有餘力接受中央常態式調度其他縣市家戶垃圾進新北市。

孫忠偉說，為免操作廠商私相授受，新北市創全國之先，以公開招標並訂定價格上限方式，將餘裕量公平釋出給業者。近年環保署努力協調垃圾調度問題，但一般事業廢棄物處理容量早已不足，只要稍有異動，事業廢棄物處理危機將一觸即發。

優先處理家戶垃圾

環保局說，新北市早就持續透過會議請環保署反映，希望身為「事業廢棄物主管機關」的工業局能夠盡統一規劃責任，以免產生排擠效應，衍生垃圾大戰。

要求落實資收 減少垃圾

環保局強調，因應新北市焚化廠的整建工程，除持續向中央反映，也會協助業者向其他縣市政府協調，盡可能要求操作廠商縮短整建期程，並請事業產源落實資源回收，減少垃圾量。

環保局說，也會要求業者自制收受，加強進廠事廢稽查，避免有外縣市垃圾混入，市府也彙整全台民間處理廠資料182間，提供給業者參考，希望降低對業者的衝擊。

(中國時報)

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