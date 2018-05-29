供水大台中 苑裡稻枯農民怨

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳慶居 、邱立雅、 賴佑維 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

久旱不雨，最先犧牲的是農業用水！苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫，主要供應大台中地區民生及工業用水，下游苑裡地區水稻正值抽穗期卻無水灌溉，農田土壤龜裂、稻子幾乎枯死，損害面積達15公頃。縣議員劉寶鈴28日炮轟水利和農政單位虧待農民，縣府農業處允諾協助查報天然災害向中央申請救助。

桃園、新竹農用水情同樣不樂觀，新竹農田水利會總幹事魏賢堉指出，若再不下雨，恐影響7月初收成的稻米。桃園石門水庫農用供水已打8折，有農友抱怨每次只要不下雨，就先拿農民開刀！

桃竹農用水情 也不樂觀

劉寶鈴帶了枯死水稻進議場，感嘆「商人要圍砂石、農民竟要圍田水」。她說，三義偌大的鯉魚潭水庫蓄水量維持7成以上，但上游的農田勉強有水用，苑裡是下游缺水輪灌，農田土壤被烈日曬得龜裂，正抽穗的稻子幾乎枯死，農政和水利單位對苑裡的農民太不公平了。

劉寶鈴說，台中農田水利會之前並未公告苑裡灌區要休耕，插秧後卻等不到灌溉用水，強烈要求縣府農業處協助農民向有關單位尋求救助補償，再者水源要公平分配輪灌，別再讓災情擴大。

苗議員炮轟 縣府允協助

她說，25日已會同農業處及受災農友前往現場會勘，面積約15公頃，請鎮公所連同蕉埔地區枯黃的水稻一併提報天然災害，報請農糧署及水利署等單位辦理天然災害救助補償，水利工作站另通報水庫放水輪灌。

農業處長陳錦俊說，受災地區估計1公頃損失10多萬元，會全力協助公所查報天然災害，向農委會申請救助補償，減輕農民損失。

(中國時報)