鳥嘴潭掀波 卡住烏溪線開發

2018年05月29日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣草屯鎮「鳥嘴潭」人工湖規畫案，波瀾再起！縣議員質疑興建後，烏溪線將像濁水溪線都納入集水區，全部不能開發利用！縣長林明溱表示，未來全縣13鄉鎮市，只有南投市、名間鄉不在集水區，非常不合理！

質疑納入集水區 不能利用 南投縣議會進行縣政總質詢，針對鳥嘴潭人工湖，議員簡峻庭、李洲忠、許素霞、陳淑惠、蔡宜助等人「群起圍攻」，紛紛表示不滿。

出身烏溪線的簡峻庭、李洲忠說，鳥嘴潭人工湖用地徵收案，多數地主已領取補償費興建勢在必行；但鳥嘴潭設置後，整個烏溪線鄉鎮都將納入集水區，限制開發利用；因為是集水區也不能設置水上遊憩設施！南投縣水資源拱手讓人，本身沒有獲得好處；反而處處受到限制，豈有此理！

議員揚言拆集集攔河堰

濁水溪線的議員陳淑惠、許素霞指出，集集攔河堰設置後，上游砂石嚴重淤積都沒有疏濬，甚至長出大樹攔河堰變成攔砂壩，讓人哭笑不得；下游沒有砂石補注，連濁水溪出海口沙洲都消失危及海岸安全。水資源經渠道供應雲林縣6輕工業區，濁水溪反而沒有水；河床乾涸也造成沙塵漫天，沿岸居民苦不堪言！

陳淑惠甚至揚言，如果目前情況未能改善，建議拆除集集攔河堰，恢復濁水溪原有生態景觀。

林明溱表示，因民眾對鳥嘴潭人工湖設置仍有疑慮，且對南投縣的發展影響非常大，縣府將暫緩核定地目變更；再者，集集攔河堰供應6輕用水，台塑卻只回饋雲林縣，也不合理，縣府將向台塑爭取回饋。

(中國時報)