菜豐收價狂跌 農民苦瓜臉

另外，嘉義縣六腳鄉農民黃閔聖種植5分地的溫網室美濃瓜，受今年氣溫比以往高影響，不僅花粉活性變差，也因高溫少雨，病蟲害嚴重，瓜藤及葉子雙雙枯萎，預估收成約減少3至4成。（張伊珊攝）

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中國時報
／綜合報導
雲林縣蔬菜供過於求，產地價直直落。（張朝欣攝）

天氣炎熱蔬菜豐收，但農民卻笑不出來，主要是供過於求導致價格低落，這幾天雲林縣西螺果菜市場交易平均價每公斤僅15至20元，其中水果玉米、空心菜、小白菜產地價更是大跌，農民只能賠本出售或自行拿到市場零售。

不敷成本 設法零售

今年入夏後天氣炎熱，加上沒有豪大雨等水患，蔬菜生長情況良好，農民採收拿到果菜市場拍賣，才發現生產過剩價格普遍低落，不僅葉菜類價格不振，連瓜果類也不甚理想，只有高山蔬菜價格比較高一點。

蔡姓農民表示，他種植6分地水果玉米，最近採收每分地約2000公斤，產量相當不錯，沒想到運至果菜市場拍賣，最高價每公斤僅20元，品相不佳的則不到10元，根本不敷成本，只好自己設法零售或送給親友。

蔡姓農民說，以往水果玉米每公斤拍賣價都在30元左右，但今年供過於求，盤商趁機壓低價格，讓農民叫苦連天，小白菜、空心菜、絲瓜、大黃瓜也有相同情況，加上天氣炎熱蔬菜保存不易，農民擔心蔬菜腐爛血本無歸，只能賠本出售。

傳統市場小販說，最近產地蔬菜出貨量大，菜量供應充足，大部分蔬菜價格下跌，例如小白菜、空心菜1把只要15元，絲瓜、大黃瓜1條約20元，但高麗菜目前多是從山上採收的，價格並不便宜，1粒要價8、90元。

高溫少雨 美濃瓜枯

另外，嘉義縣六腳鄉農民黃閔聖種植5分地的溫網室美濃瓜，受今年氣溫比以往高影響，不僅花粉活性變差，也因高溫少雨，病蟲害嚴重，瓜藤及葉子雙雙枯萎，預估收成約減少3至4成。

台南區農改場副研究員黃圓滿指出，美濃瓜耐熱耐溼，但理應不至於受到明顯影響，大多可能出現生長期縮短情況。反倒是高溫少雨環境，加上溫網室設施能遮風避雨，又有充足的食物來源，有利雜食性的夜蛾等害蟲繁殖，農民若未及時進行噴藥或誘殺等防治，恐將造成較嚴重損失。

(中國時報)

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