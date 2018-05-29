高雄恐爆日本腦炎群聚感染

高市疑爆發日本腦炎本土群聚疫情，防疫人員5天捕獲3萬多隻三斑家蚊。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市疑爆發日本腦炎群聚疫情！繼上周40多歲林園壯男確診首例本土個案後，衛生局28日再公布第2例為61歲婦人，距離首例僅有2.3公里，兩個案住家中間尚有1例高度疑似個案，需再採驗確認；疾管人員在當地展開滅蚊行動，5天竟捕破3萬隻三斑家蚊。

5天抓3萬隻三斑家蚊

這名6旬婦人19日出現發燒、嘔吐等症狀，21日在林園區地區醫院急診住院持續發燒，23日意識不清、手腳抽搐緊急轉往大型醫院就診，25日被院方通報疑似日本腦炎，目前意識模糊答非所問，已退燒、生命徵象穩定，仍留加護病房治療。

疾管處研判，此波疫情與林園當地多處水稻田，為適合三斑家蚊生長富含大量灌溉水的溼田，防疫人員連日調查捕蚊結果顯示，當地三斑家蚊成蚊數量極高，周邊2公里內多處豬舍與密集度高住宅環境，也增加當地流行風險。

林園稻田豬舍增風險

防疫團隊在個案住家、鄰近周邊半徑2公里警戒區域內清查共7處豬舍、雞舍及鴿舍各1處，並擺放捕蚊燈進行病媒監控、滅蚊，結果相當驚人，在23至27日間，總計捕獲高達3萬2265隻三斑家蚊，並逐戶疫調433戶計871人、尚無疑似症狀。

疾管處提醒，5月進入日本腦炎流行期，主要透過三斑家蚊傳播，吸血高峰為黃昏與黎明，豬為病毒主要增幅宿主。感染潛伏期約5～15天，多數感染者無症狀或症狀輕微，少數會引發重症，致死率達20至30％。衛生局再次呼籲，疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法。

(中國時報)

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