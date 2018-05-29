再延2年 北藝中心完工跳票

台北藝術中心外牆工程，因工程難度高，目前工程進度僅3成。（北市捷運工程局提供）

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中國時報
／台北報導

前年11月因營造商倒閉導致停工的台北表演藝術中心，外牆工程去年8月重新招標後復工，原定今年10月完工，但工程難度高，承包商提出工期展延半年申請，工程確定再延。北市府原本目標整體工程明年完成，但至今北藝中心內部工程迄今仍在招商階段，確定跳票，估計最少還要2年才能完工，且54億元預算恐再追加。

鄰近捷運劍潭站的北藝中心，最大特色就是球體外觀及方塊，不僅是全亞洲唯一球型劇場，還有容納超過千人方形劇場，前年11月營造商倒閉，遺留僅完成7成工程，因整體工程難度、造價高，遲遲沒有其他廠商願意接手，市府去年拆為兩標工程，其中外牆工程去年8月重新招商後復工，卻面臨部分技術無法突破，導致工期延宕。

負責發包及工程管理捷運局東工處坦言，承包商近期申請工期展延177天，主要是外牆帷幕波浪型玻璃況難度高，但承包商歷經不斷嘗試，近期突破技術層面，有助於加快工程進度。

另外，部分建材涉及產權問題，需要逐步釐清，是導致工程進度緩慢原因。捷運局東工處表示，承包商申請工期展延部分，相關審議作業正在進行，但目前工程進度逐漸上軌道，完工日期從今年10月延至明年初。

至於預算達14億元的內裝工程，經過2次公開招商流標，至今仍未找到接手廠商，工務局新工處指能採減項招標，減少項目包括環境綠美化、隔間等上百項，屆時還要再新增預算支應，也會讓造價54億的北藝中心預算將再往上追加。內裝工程標案預定6月6日開標。

文化局主祕劉得堅表示，工務局先用今年度預算辦理發包，後續不足部分，待內裝工程發包後重新檢視短缺經費，目前無法確定追加經費額度。至於整體工程何時完工？文化局保守估計，至少還要2至3年。

(中國時報)

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