廢棄物無處燒 業者憂生計

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中國時報
／新北報導

新北市焚化爐協助處理轄內事業廢棄物，但因總量管制，每日仍有200噸事業廢棄物無處去，業者擔心新北3座焚化爐陸續進入歲修停爐，生計恐受影響；新北市長朱立倫表示，已責成環保局加速焚化爐歲修速度，積極協調中央、民間業者處理。

新北市議會28日市政總質詢，市議員李婉鈺率數家環保公司到議會陳情，李婉鈺說，新北3座焚化爐每日可焚燒總量2600噸，但家戶垃圾加上事業廢棄物就達2800噸，每日有200噸缺口，接下來三個廠將輪流停爐歲修，每日缺口恐擴大至500噸以上。

李婉鈺說，事業廢棄物送不進焚化爐處理，業者收來的垃圾只能自己找地方放，惡性循環下業者與員工可能面臨失業危機。

業者表示，業者標到政府標案，負責處理市場的事業廢棄物，但如今卻面臨焚化爐卻管制數量，希望市府為他們的生計著想。

朱立倫說，將請相關單位分析垃圾內容，了解新北市的垃圾量來源做好源頭管理，環保局會協助將廢棄物分配到政府或民間焚化場，也會與環保署合作，協調中央、地方政府與民間業者，謀求最佳處理方式。

環保局發言人孫忠偉指出，為減低整建的排擠效應，新北市當然也做了一些因應，但面對未來可能來臨的垃圾處理黑暗期，如果工業局沒有預先因應，情況確實不容樂觀。

他認為，經濟部工業局身為產業發展的最高主管機關，理應責無旁貸、務實地面對問題並設法解決，倘若不趁現在問題未擴大，預先因應，難不成要等到下次垃圾大戰來臨時才驚醒嗎？

(中國時報)

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