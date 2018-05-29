垂吊百米補邊坡 遊客驚呼連連

2018年05月29日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

復興區巴陵大橋下游處邊坡在2013年時，約數十公尺的邊坡塌陷，因一旁就是桃116線道、停機坪及拉拉山遊客中心等，相關單位不敢大意，接連施做搶救工程。為了修補邊坡，人員也垂吊近百公尺高，如同電影角色「蜘蛛人」，也令遊客驚呼。

2013年時，巴陵大橋下游桃116線旁的數十公尺長的哈該農路塌陷，整塊邊坡坍塌至大漢溪底，為此水利署北區水資源局、林務局新竹林區管理處推出整治計畫。北水局位於大漢溪畔的日前已經完工，林管處的工程則因難度較高，還在進行中。

也因施工時，工人垂吊在半空中作業，不少要到上巴陵的遊客經過時，也驚呼連連，直呼工人實在太勇敢，除了驚呼之外，也表示敬意，感謝他們為了水土防護，冒著生命危險施工。

林管處表示，因為崩塌範圍鄰近桃116線、停機坪及拉拉山遊客中心，而且桃116線是北橫公路通往拉拉山唯一的道路，為了避免崩塌持續擴大危急居民、遊客安全，因此施做復育作業，包含利用自由型框護坡植生及縱橫向噴漿溝等，透過噴附植生基材與草樹籽防止邊坡2次崩塌，也輔以縱橫向噴漿溝有效分段截排坡面逕流水。

此外，因為邊坡陡峭，施做困難度、危險度高，工人都要垂吊在半空中作業，離地近百公尺，也會要求做足防護措施。

(中國時報)