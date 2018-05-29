台南空氣變乾淨 5月創佳績

2018年05月29日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

根據環保署空氣品質監測資料顯示，台南市今年5月的PM2.5平均值降至17μg/m3（微克／立方米），創下歷年來5月最佳紀錄。台南市政府環保局認為，市府整合18個局處推動削減懸浮微粒的「亮麗晴空計畫行動計畫」，已嚴格管制在地的空氣汙染源，展現預期的成效。

環保局表示，根據環保署的監測資料，今年5月台南市的PM2.5平均值17μg/m3，比起2017年5月的22.86μg/m3，以及2016年的26.4μg/m3，已有顯著改善。

此外，從一向是高汙染的第1季來看，今年第1季PM2.5平均濃度為32.8μg/m3，較去年同期的36.7μg/m3大幅減少約3.9μg/m3，減幅達10.63％，也是歷年同期的最佳紀錄。

環保局指出，台南市是全國第一個整合18個局處的力量，共同推動「亮麗晴空計畫行動計畫」，嚴格管制在地空氣汙染源，削減懸浮微粒的城市。

從2017年起，台南市的PM2.5年均值已經降至25μg/m3，距離國家空氣品質標準15μg/m3雖有一段距離，但年平均值及日平均值的濃度改善率均已達32％，成效顯著。

環保局說，今年市府還將汰換100座商業及工業燃油鍋爐改為乾淨燃料，並公告14處空氣品質維護區，規定餐飲業應設置空汙防制設施，建置1座紙錢示範專用爐，布建微型感測器，持續推動管制工作，希望從源頭改善汙染排放，持續改善空氣品質，邁向符合PM2.5空氣品質標準的目標。

(中國時報)