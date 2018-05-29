水庫見底 澎湖人沒水洗澡

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

今年夏天澎湖有夠慘！驚爆垃圾風暴又陷入缺水危機，地方一片愁雲慘霧，尤其首當其衝觀光客明顯大幅減少，雖然交通部觀光局祭出大優惠仍未見效，旅遊業者祈求老天幫幫忙，下點雨來解危。

超過1個多月的澎湖垃圾風暴，囤積在湖西轉運站的4000多噸垃圾發酵發臭引起鄉親抗議，環保署緊急應變措施可望於下個月陸續解決，恢復外運高雄焚化廠代處理。

最嚴重的缺水問題，目前澎湖3座水庫幾乎乾涸見底，水利署公布澎湖水情綠燈轉為黃燈，正式實施第一階段限水，全民進入抗旱大作戰。

日前海水淡化廠機組故障，更是雪上加霜，連日來馬公市區飯店、餐廳、商家都積極儲水備戰，部分民眾因為家中缺水，不得不舉家寄居旅館洗澡應急。

更誇張的是，就連澎湖南海出入門戶遊客服務中心的公廁也一度缺水關閉，還公告要遊客自行解決。

一波波窘境直接衝擊了觀光市場，澎湖旅遊業者怨聲載道相較去年遊客少了一大半，雖然交通部觀光局推出南部旅遊補助方案，為期1個半月，補助旅行業每人每日500元，澎湖團最高補助5萬元，但是短期內似乎仍未見效。

澎湖旅遊業者無奈，除了祈求老天幫幫忙快快下雨紓渴，也懇求縣府配合推出振興觀光方案展開搶救大作戰。澎湖縣議會要求縣府應盡速研議抗旱策略，同時督促4000噸海淡廠機組盡速完工，澈底有效改善澎湖供水問題。

(中國時報)