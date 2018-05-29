角逐吉安鄉長 藍軍游淑貞出線

國民黨吉安鄉長由游淑貞勝出（左三）、縣黨部主委鄒永宏（右三）拉起落敗的黃志源（右二）高喊團結。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

國民黨日前公布花蓮年底13鄉鎮市長選舉提名結果，尚未提名的吉安鄉議員因議員游淑貞、鄉代黃志源及太昌村長周明宗因吃選僵持不下，縣黨部自25日起一連三天舉辦民調，28日公布民調結果，確定由游淑貞勝出，將與綠營鄭乾龍、前民政處長邱展謙角逐吉安鄉長。

花蓮吉安鄉為全台人口第1大鄉，國民黨籍鄉長黃馨任期將屆滿，游黃周三人互不相讓，黨部決定以全民調方式決定人選，結果游淑貞勝出。

游淑貞感謝參選同志在這段時間的相互砥礪，強調民調的勝出才是選戰的開始，接下來一定會積極傾聽、整合黨內不同的意見，她也擘劃吉安鄉願景，希望將藝文跟人文創意提升生活品質，在吉安鄉內18村營造客家、原住民等特色社區。

不過，游淑貞因拜票時稱有黨內參選人向民進黨部主委尋求支持的言論被人側錄，讓出身「正藍」黃復興黨部系統的黃志源與支持者相當不滿，黃也不甘被「抹綠」氣得到花檢署按鈴怒控選舉奧步。

國民黨昨天下午僅公布民調排名與候選人牽手合照，黃與周會後迅速離去未受訪，讓選後大團結畫上問號，黨部主委鄒永宏澄清初選沒有「撕破臉」，強調吉安為民進黨唯一提名的鄉鎮，初選前大家都有君子協定，承諾不論結果都會全力支持黨的提名人，一起打贏這場硬戰。

(中國時報)

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