桃市包租代管 執行率僅3％

2018年05月29日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園力推包租代管政策，但上路超過半年僅成功推動54件，遠低於目標1600件，議員彭俊豪28日直指媒合率低的驚人，對房東和房客誘因不夠、條件過苛，都發局表示中央已放寬規定，房租「天花板」可達1.6萬元、稅賦比照自住也將於下周送議會審議，未來會持續增加房東房客誘因。

彭俊豪說，桃園包租代管政策去年下半年上路至今只媒合54件，相較營建署核定桃園辦理包租代管計畫1600戶，執行率僅3％，其中房客洽詢988件、申請158件、合格73件、合格率4成6，房東洽詢者1686件、申請230件、合格157件、合格率不到7成，直指政策規定要跟鄰近2公里的3處租屋物件行情比較、估價，但許多有心響應的房東位處新商圈、新成屋，遭政策拒於門外，直呼「條件太苛」。

都發局長盧維屏表示已修正相關規定，估價可擴及到同個行政區，坦言對房東和房客的誘因都不夠，房東擔憂出租給弱勢造成房租下跌會「回不來」，或是估價遠高於政策中1萬元房租「天花板」上限、不願降價而決定自己出租，房客則希望住在桃園、中壢等交通便利或是距離工作地點較近的都會區，沒有交集下兜不攏。

盧維屏強調會向中央積極爭取誘因，目前房租天花板已上修到1.6萬元、8折出租房東可獲得12800元，房屋稅和地價稅也將以「公益出租人」身分，比照自用住宅稅率，自治草案將於下周三審議，通過後等同減徵地價稅80％、房屋稅50％，鼓勵屋主釋出空屋。

(中國時報)