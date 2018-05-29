教育局編列千萬 汰換學校飲水機

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

氣溫持續飆高，學童飲水問題是否安全？市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤等，28日質詢台中市校園飲用水設置數量及衛生是否安全！台中市政府教育局長彭富源說，107年度教育局編列近千萬元經費，優先針對101年前所購置飲水機數量較多學校進行汰換。

邱素貞說，台北市實施瓶裝水退出校園，在缺乏配套措施下，造成學童下課排隊裝水狀況；中市校園飲水機設置及學童飲用水及飲水機衛生品質，教育局應定期進行水質檢測及設備保養維護。

彭富源表示，中市國中小、高中共有321所，學生數25萬、飲水機共有9053台。老師向小朋友宣導自備水壺。中市飲水機是煮沸式，老師們都會用大水壺儲水提早因應降低飲用水溫度；目前抽查狀況是，校園中的小朋友沒有排隊情形。

翁美春指出，各國中小、高中體育課時間都是在戶外教學，近日天氣炎熱易造成孩童中暑；希望教育局視情況讓學生到陰涼處活動。邱素貞關心和平區平等、太平區黃竹、新社區中和、新社區福民及新社區大林國小等5校新設飲用水狀況。

彭富源說，為改善國中小學老舊飲水機設備，每年編列預算補助飲水機設備使用年限逾5年的學校；106年度補助計大里區永隆等121校、636台飲水機。和平區平等國小等5校使用簡易自來水，將補助學校配置RO逆滲透飲水機，確保學生健康。

(中國時報)