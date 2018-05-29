整合各界資源 提昇雙語教育品質

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中國時報
李萬吉

近日有民間機構公布了台灣學童英語學習的調查結果，發現有42％的家長讓孩子學齡前就開始學英語。這個數字顯示家長對孩子從小建立雙語基礎的需求相當高，從媒體報導看不出這個調查的對象範圍和英語學習的定義，但若從目前實際的幼教市場來看，尤其在都會地區的幼兒園，學齡前接觸英語學習的人數恐怕遠超過這個比例。

此外，該調查提出近七成家長認為學校英語課程學習不足，會另外安排孩子去補習班或安親班學習英語，每年投入在英語課程學費成本也相當高。實際上在國際化的需求下，雙語教育的重要性已是無庸置疑，現在中小學階段的雙語教育幾乎已不再是「特色」，而是一種「必要」。家長現在關注的不只是學校有多少英語教學的時間，更關心學校英語教學成效是否滿足他們的期待？

多年來國內對英語教育的投入，民間機構一直是跑在政府前面，主要因為政府的資源分配受限制度和法令規範，在課程和師資上很難有大幅度的調整。因此在推動雙語教育的政策時，往往只能先從形式著手，那些對英語學習期待較高的家長，只好額外花時間給孩子補習加強，或者直接進入提供雙語課程的學校學習。

既然政府難以在資源上滿足期待較高的家長，不妨以更開放的思維，把民間的資源加以整合運用。政府可以務實的檢討和修改相關法令，讓外籍師資聘用制度更友善，以便引進更優質的外籍教師，甚至讓幼兒園的雙語教育獲得更多法規上的支持，然後建立專業的評鑑機制，針對各種雙語課程進行評鑑和認證，讓家長在選擇這些課程時，能更有客觀的參考依據，相信這樣能建立更專業和品質的雙語教育環境。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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