底渣製磚 垃圾去化露曙光

新竹縣環保局推出底渣製磚計畫，目前已申請到800萬經費並完成發包作業。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣目前垃圾堆置約1萬9641公噸，環保局持續推動垃圾減量措施，因應垃圾無法妥善去化，向其他縣市爭取焚化量能，也推出短中長期計畫，其中包括已向中央申請經費的打包作業、已發包的底渣製磚計畫，務求以能自行處理垃圾為目標，盼能把1日垃圾產量降至150噸。

縣政府祕書長蔡榮光指出，新竹縣的垃圾減量達到20％，是全台第一，但卻因為在關鍵時刻遇到合作縣市的焚化爐歲修，讓部分垃圾必須堆置，又遇上難以堆置底渣的困境，目前縣府透過循環經濟的模式，找到垃圾處理的解方，讓底渣能再製成建材、可堆置的底渣篩分物製磚，讓長久難解的垃圾問題得以透出一絲曙光。

環保局今年向其他焚化廠爭取到234公噸去化量能，苗栗縣也承諾5月增加480噸、7月增加280噸，以補足歲修期要求暫置量。除此之外，縣府更分為短中長期計畫，分出多元垃圾處理活化、循環經濟創新、海岸復育等等的計畫。其中相當創新的則是循環經濟創新計畫中的「底渣篩分物製磚推廣計畫」，利用焚化再生粒料用於水泥製品產製作業。

環保局表示，新形態的底渣製磚脫模時間只需要1天，就可承受2900磅壓力，未來可望用在縣內公共工程包括部分前瞻計畫、鳳山工業區以及停車場、人行道等等建設，且目前透過各種試驗，確認底渣製磚本身良率。目前已有800萬經費投入，預計5月底發包，2個月內要試量產。

(中國時報)

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