議員拱選立委 黃健庭「沒計畫」

2018年05月29日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長黃健庭即將在今年年底卸任，議員江堅壽28日在縣政總質詢時，力拱黃2年後出馬角逐立委，黃健庭尷尬笑稱，在參選這次縣長時就說過，這是他人生最後一次選舉，所以目前沒有參選計畫，希望任期結束後能夠休息並且多陪陪家人。

江堅壽要求黃健庭在任期結束後，積極問鼎立委，讓台東縣的未來有一股穩定的力量，他說，台東縣需要好的縣政領航員，也要有好的推手、推動縣政向前，而盤點檯面上政治人物，對台東最有助益的非黃健庭莫屬。

黃健庭表示，自己從政超過20年，也歷經6次選舉，在參選這次縣長時就曾經講過，這是他人生中最後一次選舉，他認為，應該要把重要的1席立委席次讓年輕世代承接，「這是我發自內心的想法，所以目前為止，真的是沒有這樣的計畫」。

不過，江堅壽仍不死心地逼問，但是當選民要求黃推翻以前的承諾，許下更大的承諾時，是不是應該責無旁貸，江堅壽還提到，如果國民黨重返執政，是否會爭取入閣，為台東創造更大的利基。

黃健庭表示，他不會主動爭取入閣，但是如果有機會為國家社會服務，特別是對台東有幫助的，即使做義工他都很樂意，但是要在什麼位置上，目前還沒有想法，任期結束後只希望好好休息一下，也多陪陪家人，對於未來「再看看吧」。

(中國時報)