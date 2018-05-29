議員拱選立委 黃健庭「沒計畫」

友善列印
中國時報
／台東報導

台東縣長黃健庭即將在今年年底卸任，議員江堅壽28日在縣政總質詢時，力拱黃2年後出馬角逐立委，黃健庭尷尬笑稱，在參選這次縣長時就說過，這是他人生最後一次選舉，所以目前沒有參選計畫，希望任期結束後能夠休息並且多陪陪家人。

江堅壽要求黃健庭在任期結束後，積極問鼎立委，讓台東縣的未來有一股穩定的力量，他說，台東縣需要好的縣政領航員，也要有好的推手、推動縣政向前，而盤點檯面上政治人物，對台東最有助益的非黃健庭莫屬。

黃健庭表示，自己從政超過20年，也歷經6次選舉，在參選這次縣長時就曾經講過，這是他人生中最後一次選舉，他認為，應該要把重要的1席立委席次讓年輕世代承接，「這是我發自內心的想法，所以目前為止，真的是沒有這樣的計畫」。

不過，江堅壽仍不死心地逼問，但是當選民要求黃推翻以前的承諾，許下更大的承諾時，是不是應該責無旁貸，江堅壽還提到，如果國民黨重返執政，是否會爭取入閣，為台東創造更大的利基。

黃健庭表示，他不會主動爭取入閣，但是如果有機會為國家社會服務，特別是對台東有幫助的，即使做義工他都很樂意，但是要在什麼位置上，目前還沒有想法，任期結束後只希望好好休息一下，也多陪陪家人，對於未來「再看看吧」。

(中國時報)

單身護理師 助印度童追夢 陳佩琪嗆告電視台 柯P緩頰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。