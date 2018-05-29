Gogoro頻斷電 消極處理挨批

2018年05月29日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

Gogoro又出包？多名車主向北市議員王威中投訴，曾在騎乘Gogoro時斷電失去動力，嚴重影響行車安全，近期有大量個案反映狀況，但製造商睿能公司處理態度消極，僅要求車主自行回廠維修，未統一釐清狀況、召回車輛，他要求消保官介入行政調查；對此，Gogoro表示，2周內會更換有問題的電池。

王威中指出，今年4月起網路出現大量類似案例，除車輛直接斷電失去動力外，也有電量直接變成0，跳出警示後開始限速。車主反映，新、舊版電池都有斷電情形，但舊版電池出包狀況較嚴重，送修後廠商還聲稱不是電池和系統問題，只是車輛冠簧鬆了，花400元更換即可，讓車主大為不滿。

他進一步說，斷電案例層出不窮，過彎時若卡在內側車道，恐遭後方群車追撞，上下坡時斷電，後果不堪設想，夜間也容易失去警示燈，安全大受影響。但睿能接獲大量投訴後，回覆卻避重就輕，如今說會設法收回故障電池，但壞一台才修一台，根本是把車友當實驗品，做法很不負責任。

王威中強調，今年3月他曾踢爆Gogoro龍頭鎖無故鎖死等問題，消保官行政調查後發現，業者廣告宣稱車輛有ipx5和防水能力，卻在上市後才完成檢測，另標榜安靜無聲，騎乘時卻有部分高頻，恐涉及廣告不實。

北市主任消保官何修蘭說，上次行政調查已將相關資料移交公平會、交通部，將判定有無廣告不實、設計不良問題；這次斷電已涉及行車安全，2周內會請業者說明處理狀況，將調查結果移交給交通部進一步處置。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，斷電情形經後台診斷，為少數電池連接器訊號不穩，公司已掌握有問題的電池清單，2周內會比對並完成電池更換。

(中國時報)