補助農民職災險 雲林搶頭香

友善列印
中國時報
／雲林報導

農民職災保險預計在今年11月上路，農民加保月付14.4元就能擁有職災保障，雲林縣政府將會補助農民一半的保險費，縣內估計有12萬3000多農民受惠，成為6都以外，第一個補助農民職災保費的縣市。

為增進農民職業安全及經濟補償，完備農民社會保險制度，立法院日前三讀通過《農民健康保險條例》部分條文修正案，讓農民職災保險取得法源，非直轄市部分由被保險人負擔60％保費、中央負擔30％及縣府負擔10％，經核算，農民每月約繳14.4元。

雲林縣長李進勇表示，縣府補助農民一半保費，將農民負擔比率從原60％降為30％，縣府補助額度由10％提高到40％，如此一來，農民每月只要7.2元就能擁有職災保障，減輕負擔，目前雲林縣農保被保險人有12萬3000多人，每年約需經費近1200萬元。

李進勇指出，農民職業災害保險預計今年11月上路，除原有身心障礙給付及喪葬津貼外，新增傷害給付及就醫津貼，是農民的一大保障，希望鄉親踴躍加保，以維護自身的權益。

縣府農業處長張鴻猷說，與農保相較，農民職業災害保險的身心障礙給付額度較高，增加百分之50，喪葬補助額也由原本的15萬3000元，提高到30萬6000元。

農民許坤池表示，農民長久以來未受到很好的照顧，相對於公保、勞保，農保較沒有保障，沒有醫療、沒有意外等給付，難怪很多農民都說只在保一個棺材本，實在很悲哀，新法通過，總算看到政府對農民有些重視。

農民張銘宏認為，加保保費並不多，如果政府可以全部埋單，更見照顧農民的誠意。

(中國時報)

福興農會百元粽 叫好叫座 防登革熱 台東清理廢輪胎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。