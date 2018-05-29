防登革熱 台東清理廢輪胎

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中國時報
／台東報導

入夏之後天氣酷熱，台東縣議員周達三28日質疑堆積如山的廢輪胎恐怕會孳生病媒蚊孳生，引發登革熱，環保局長謝清泉表示，5月中已與環保清運公司簽約，屏東處理業者也願意免費處理，近日已清出48噸，到年底可望清運超過1000噸。

謝清泉指出，今年獲得環保署補助120萬元，辦理廢輪胎清運，委由清運業者將全縣堆置的廢輪胎運到屏東業者免費處理，預計可清出1090公噸廢輪胎，足夠清運全縣廢輸胎。

謝清泉說，廢輪胎量目前以台東市堆放400噸最多，近日已清運48噸，另，成功鎮100噸、鹿野鄉15噸、池上鄉20噸，預計6月初台東市清出一半空間後，將請其他鄉鎮公所把廢輪胎運至台東市回收場，3天內完成清運。

另外，環保局也會請公所清潔隊加強輪胎堆置處消毒、並蓋上帆布，以免病媒蚊孳生，衍生環境衛生問題。

謝清泉表示，過去廢輪胎回收價格好，輪胎商均自行委由業者回收處理，不過這2年回收價格不好，南部的處理場「塞車」，台東廢輪胎只能運到桃園、彰化處理，因路程較遠，運費高，影響處理進度。

據了解，廢輪胎回收可當工業燃料，替代柴油、生煤等，目前油價高漲，廢輪胎行情再度看好，回收處理商有利可圖，台東廢輪胎去化問題終於有解。

(中國時報)

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