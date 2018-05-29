高雄招商 卓越有成

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中國時報
許立明

「捷運凹子底站旁商業區開發案」自去年公告，今年3月開標並由富邦人壽得標。很高興在國有財產署見證下，市府與富邦人壽保險公司已經正式完成簽約。開發案緊臨捷運系統的優質生活特區，透過大眾運輸的便捷性，區域發展的繁榮可期。

本案包含地上權權利金及投入開發資金，預估可達278億元，市府每年將有8到9億元營收，不僅有效挹注市政財源，活絡經濟發展，預估可創造6000多個就業機會。

市府團隊會繼續推動公私合作，積極活化市有資產及閒置空間利用，落實循環經濟兼顧生態平衡，帶動高雄經濟轉型與城市永續發展，有效提升市有資產價值、挹注市庫達成財政永續目標。

高雄過去在陳菊前市長帶領市府團隊的努力下，全力推動高雄經濟轉型，任內總計引進民間投資本市公共建設金額超過1012億元，近年更迭創佳績，連續3年蟬聯獲頒「招商卓越獎」。

截至目前已經完成簽約的市有不動產活化案件（促參、設定地上權及標租）共195件，合約期間預估挹注市庫250.64億元。

近期包括輕軌捷運C6（經貿園區）站周邊土地設定地上權案、旗津渡假旅館開發案、臨海汙水廠放流水回收再利用BTO案等，都已公開上網公告並積極辦理招商中，竭誠歡迎所有投資開發高雄。

(中國時報)

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