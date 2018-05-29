圓臉侯友宜 每個鏡頭都在笑

2018年05月29日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

攝影師是選舉最重要的靈魂人物，國民黨新北市長參選人侯友宜的攝影師陳佳伶年僅25歲，曾留法進修專攻人體攝影，侯友宜笑稱：「我的臉很圓，全方位角度無死角，拍起來很輕鬆！」但陳佳伶笑稱，「老闆」肢體動作豐富，一不小心就可能錯過「最佳鏡頭」，隔天還會拿報紙照片檢查，一點也不輕鬆。

陳佳伶大學專攻攝影，之後又到法國進修人體攝影藝術，侯友宜宣布參選後，找來年僅25歲的陳佳伶擔任攝影師。侯友宜表示，佳伶回國找不到適合工作，如果社會不給年輕優秀的人一個機會，那是社會對不起年輕人，因此他的團隊都以年輕人為主軸。

侯友宜表示，過去不知道佳伶主修人體攝影，自己個性保守，絕對不會拍前衛照片，而且他的臉很福相，相信拍攝起來很輕鬆，因為每個角度拍起來都是圓滾滾。

天天拿報紙檢查照片

陳佳伶表示，侯曾經說過「做人跟拔葉子一樣，要從根本做起」，她很認同這道理，而且侯是不同與以往的政治人物，所以她毛遂自薦加入競選團隊「一起打仗」。

每天拍攝侯友宜，難道不會平淡無奇？她表示，侯友宜每天接觸的人事物很多，從民眾、民代甚至是競選對手，每個場合肢體語言跟動作都不盡相同，反而能讓她捕捉到不一樣的面容表情。

肢體動作多 活力滿滿

不過，陳佳伶透露，「老闆」很用功，會檢查隔天的報紙，看看自己「被拍成什麼樣子？」還會喃喃自語：「這個動作很帥不錯」、「下次我的臉應該再面對鏡頭一點」。

陳佳伶笑說，侯動作很多，稍有不慎就會錯過最佳鏡頭，必須時時刻刻緊盯，再者，每個人都希望「要把自己拍得年輕一點」，所以，最後的成像幾乎都是侯友宜笑嘻嘻、活力十足的照片，希望更貼近年輕族群，獲得支持與認同。

(中國時報)