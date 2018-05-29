竹女畢業曲《回眸》MV爆紅

新竹女中學生親手操刀畢業歌《回眸》，點閱率突破21萬人次，在網路上迅速爆紅，（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導
官方網址QR CODE。（徐養齡攝）

畢業季將至，近年高中生拍畢業MV普遍不假他人之手，新竹女中學生為畢業歌《回眸》親手譜詞、譜曲，成熟的拍攝手法引起網友熱議，上架9天來點閱率已突破21萬人次，成為最熱門「網紅」，也讓6月1日登場的畢業典禮未演先轟動。

「穿過時光的長廊，回憶展翅如青鳥飛入天涯。」新竹女中畢業歌元素豐富，以優美詞句鋪成，結合流行及日本青春曲風，同時加入饒舌及校歌歌詞，取歌名《回眸》，希冀畢業生透過歌曲，再次回顧3年校園生活的甜蜜點滴。

饒舌校歌 巧妙融入

《回眸》創作班底以熱音社第16屆社員為主，10多名準畢業生投入製作，拍攝時間雖只有短短3天，但從編曲到籌畫，在近1年內陸續完成，全團背負著大考壓力，仍堅持完成初衷，成果得來不易，作品另參加全國高中生原創畢業歌專輯徵選。

樂手創作 靈感不斷

主要作曲、編曲人許冠寧是樂團鍵盤手出身，對創作很有一套，這次肩負起統籌重責，與各團員溝通、分工，雖然過程不輕鬆，但大夥感情好，創作時靈感源源不斷，走進錄音室完成歌曲那刻，心中有說不出的感動。

《回眸》從打開象徵回憶的音樂盒開始，片中穿插K書、畫油畫、社團練舞等「認真」場景，以及潑水嬉鬧、草地上聊天的課餘點滴，竹女引以自豪的樂儀隊英姿也收入其中，最後將音樂盒存封入盒，凝聚美好回憶，畫面一氣呵成，令人為之驚豔。

值得一提的是，拍攝學生姜淳崴、羅苡宸從未受過專業攝影訓練，全程僅用2部基礎數位相機拍攝，卻能呈現流暢的運鏡，畫面充分運用光與影，是MV成功的關鍵之一，經轉載到各大論壇，網友驚嘆「今年最強畢業歌」、「可以組團出專輯了！」官方MV網址：https://www.youtube.com/watch?v=2_zxqFmE9hE

(中國時報)

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