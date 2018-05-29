林佳龍籲降地方自籌款比例

2018年05月29日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

為爭取前瞻基礎建設補助，地方政府各顯身手！中央目前匡列台中市府各項前瞻基礎建設達971億8728萬元，成果可觀。市長林佳龍28日建議中央降低各項計畫型補助款地方自籌款比例，否則對於財政能力較不佳的縣市，可能產生「看得到，吃不到」的窘境。

林佳龍以社福預算為例，衛福部「中低收入失能老人機構公費安置費」補助台中市16％，高達84％需編列地方配合款，造成市庫財政負擔，也減損中央補助地方的美意，對台中市恐造成社福預算排擠。

老人安置 自籌84％

「這個城市是我們自己的城市，要讓市民感受到市府存在的意義」！林佳龍強調，當初力保「台北聯絡處（北辦）」預算，在爭取中央資源挹注發揮效益；包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等納入前瞻計畫軌道，水環境、因應少子化友善育兒空間建設等多項獲中央補助款。

前瞻匡列971億元

研考會主委柳嘉峰在市政會議專案報告「爭取前瞻基礎建設補助成果」，中央合計匡列台中市前瞻基礎建設971多億元，除前瞻基礎建設外，還有多項計畫獲中央肯定支持，包括清泉崗機場升格「台中國際機場」、水湳會展中心二期工程獲中央奧援42億元等多項建設。

財政局長林顯傾表示，捷運藍線總經費1262億元，其中土地款320億元；期待以擴大都市計畫、跨區區段徵收、市地重畫方式取得土地；至於捷運綠線延伸彰化計畫，市府負擔38億元，土地款約10億元。

(中國時報)