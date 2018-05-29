鐵路高架降自籌款 府會互槓

2018年05月29日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

28日嘉義縣臨時會上，為嘉義縣鐵路高架化48.64億元的墊付函，多位藍營議員批中央對待縣、市大小眼，嘉縣要負擔的自籌比不合理，中央應給合理對待，縣長張花冠也說嘉縣人口比嘉市多，「不會比嘉市沒力」，強調會請包括不分區域立委一起替嘉縣發聲，要求比照嘉義市降低配合款，自籌比例降到1％，呼籲議會一定要支持同意墊付。

縣長自嘲人氣不夠

嘉義縣鐵路高架化可行性評估已送至交通部審查，因為必須取得議會48.64億元同意墊付函才能進入複審，昨引發多位議員發言關心，財稅局長簡世銘更直言，嘉縣舉債上限只剩15億元，且嘉縣財政比嘉市差，自籌卻比嘉市高「不合理」，認為應循嘉市模式，請中央大幅降低配合款。

議員林于玲、詹琬蓁、李國勝、王啟澧等人更質疑，嘉縣明明有兩位立委，為何不能代替縣府跟中央爭取？蔡奇璋還問張花冠「為什麼蔡英文對嘉縣特別差？是妳當烏鴉顧人怨？還是選情太穩定？」，張花冠自嘲「人氣不太好是真的」，但中央還是要靠立委才有力，尤其立委陳明文還是當紅炸子雞。

副議長陳怡岳持不同看法，指嘉市2006年就完成可行性評估，當年嘉縣也拿到500萬元規畫費，縣府自己拖了8年，去年才積極進行，批縣府自己沒處理好，中央如何配合？還讓人誤會中央沒支持嘉縣，根本是行政怠惰。林緗亭也說縣府怨中央的說法對蔡英文不公平，指縣府前置作業沒完成，怎麼期望中央減輕財政負擔？

陳明文願幫忙爭取

張花冠回應強調，嘉縣沒有比人「細漢」，這幾年縣府一直有在進行，只是路線沒辦法確定，尤其為調度場就斡旋許久，「我在替嘉縣爭取最好的權益」，要求陳怡岳不要用這種語氣來問她，並收回行政怠惰這句話，話語中略帶情緒，被點名的陳明文接受訪問時，重申他會善盡立委職責，跟中央反映，請縣府把自己的事做好。

(中國時報)