凶宅大廈掛布條 正對新建案

2018年05月29日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市鹽埕區九龍大廈29年前發生縱火案，共奪走24條人命，近來有人在屋外懸掛「本棟凶宅近期舉辦超渡法會（祈渡眾多亡靈）」，引來用路人側目。由於對面正好有建案在蓋，有網友提到「本來考慮看那裡，想想還是放棄了」。

稱作完法會就拆掉

大公路、新興街口的九龍大廈樓高9樓，當年地下室是卡拉OK店，1樓為泌尿診所及電玩店，2、3樓是三溫暖，4至8樓為住宅，9樓是賽鴿協會辦公室。1989年5月16日火警奪走24條人命，因頂樓出口被鎖死，有19人疊屍在這。

鹽埕區長顏賜山透露，凶宅布條一掛出後，1999即接到民眾陳情，認為寫著凶宅觸霉頭，希望拆除，但致電懸掛的蔡姓民眾，對方表示因為有需要才做法會，農曆7月做完後就會拆掉，區公所對此也僅能尊重。

預售屋銷案受影響

據了解，這棟凶宅因荒廢多年，曾有人穿鑿附會說有靈異事件，還有街友死在裡面，過去也曾做過法會，前陣子當地中山里長易明忠才在自家宮廟幫忙超渡，區公所還協助到圖書館找了當年資料，抄錄亡者姓名。

地方人士指出，做法會根本不需要掛布條昭告天下，巧合的是，掛出來的時間點正是對面建案正在推銷預售屋，布條也正對著建案。有網友就在網路房巿討論區留言，本來有考慮這個地方，但搜尋完「九龍大廈」就放棄了。

(中國時報)