侯友宜盼金榜題名「這不能重考」

2018年05月29日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜28日前往三重義天宮與里民進行座談，他表示，選舉就像考試一樣，但考生有第1、甚至第2、3志願，選舉就只能有「第1志願」而且還不能重考，拜託里長幫忙拉票宣傳，讓他能「金榜題名」當選新北市長。

侯友宜昨天上午前往義天宮參拜，被問及台北市長選戰，綠營可能推派姚文智出線時，侯友宜表示，姚文智待在牛棚很久了，到底能不能夠走上投手丘，還要再看一下；如果姚文智走上投手丘，希望他可以提出好的政見給台北市民，這對大家而言比較重要。

侯友宜參拜結束，隨即與黨籍市議員、當地里長們進行會談，里長們大多暢所欲言，一一提出老舊社區都更、停車位不足以及里長經費等問題。侯友宜回應，三重地區老舊建物多，且缺少停車位，應該用都更方式一次解決，讓三重居民的生活品質更好。

另外針對里長經費部分，侯友宜認為，里長工作經費上的審查，必須講求速度跟彈性，只要是用在民眾身上，他必定會全力支持，市府的權力要下放到各里，未來會跟審計單位協調，讓例行性的事項更有效率。

話鋒一轉，侯友宜說，自己與台下許多里長一樣，今年底都要「考試」，但包括自己在內，都是參加一場「只有第1志願的考試」，而且還不能重考，他認為自己跟里長「同舟共濟」，盼年底大家都能一起「金榜題名」。

(中國時報)