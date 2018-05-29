警消超勤津貼 嘉縣加碼多千元

2018年05月29日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

4月間敬鵬平鎮廠大火，造成6名消防員不幸殉職，28日嘉義縣議會臨時會上，全場特別為兩名出身嘉縣的年輕消防員默哀，縣長張花冠更當場提案，指自9月起嘉縣警消人員的超勤津貼將提高1000元，雖金額不多，仍希望藉此提振警消人員士氣，因嘉縣超勤津貼多年未調，且眾多議員多次爭取未果，昨張花冠一說完，全場馬上響起掌聲。

警察、消防人員超勤津貼一向由中央補助1萬2000元，對比其他縣市政府自行加碼，嘉市甚至調高到1萬7000元，嘉縣多年未調整，基層早有「同工不同酬」不平之聲，為顧及警消權益，幾乎每次開議都有議員建議調高，但都被縣府以財政困難，恐排擠社福等預算為由婉拒。

這次因敬鵬平鎮廠火災造成6名消防員犧牲，張花冠主動在議會上提議，指嘉縣財政雖困難，但她任內已還近百億元，考量警消工作的危險性，提議超勤津貼自9月起先提高1000元，希望議會能通過，事後更強調「縣府一定會成為警消人員最堅強的後盾」。

據消防局統計，局內實領超勤津貼人數350人，換算因超勤津貼調高，每月人事費增加35萬元，年增420萬，至於警察局領超勤津貼員額共1123人，每月人事費增112萬3000元，年增1347萬6000元，加總起來縣庫1年要多支出1700多萬。

財政稅務局長簡世明表示，因超勤津貼提高屬臨時性提案，接下來縣府會先提9到12月近600萬元的墊付案，如人事費不夠，再從年底歲收超收款支應，至於明年度就直接編列預算送議會審議。

(中國時報)