太陽能煮飯 小朋友活用綠能

2018年05月29日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

動輒33、34度以上高溫，成為國境之南的夏季日常，屏東市唐榮國小師生腦筋動得快，利用連日高溫，配合近來炒得火熱的綠能議題，在校內嘗試做起「太陽能餐」，單純用太陽「煮」出來的餐點，讓孩子們吃得津津有味。

參與課程的家長謝弘亮指出，綠色能源取得容易，以前在課堂上聽老師講，或許學生一知半解，但嘗試親手操作，會讓人印象深刻；唐榮國小共學團就以此為宗旨，讓學生家長一同加入共學，大夥用紙箱、保麗龍，加上鋁箔紙及玻璃蓋，完全取代家中的瓦斯爐。

學生在煮食過程中，不斷記錄鍋子裡的狀況，單純靠著太陽能光，最高能產生100度以上的溫度，讓不少首次參與的學生嘖嘖稱奇。

謝弘亮說，起初不太相信「太陽」能煮飯，於是在家中嘗試，擔心無法聚熱，全程沒有掀起鍋蓋，就傻傻的看著菜餚變化，但其中一道青椒牛肉，各自味道無法融合；有了這次經驗，特地將食材事先處理，果然吃起來跟家裡煮得一樣好吃。

校長施世治指出，野外煮食的技能透過一堂課體驗，未來不管在野外露營或綠色能源運用，相信會跟著孩子一輩子。

三年級學生林竑宇有感而發說，老師說太陽能餐的原理就像是溫室效應，很難想像地球不斷發熱，人類該如何生存，透過這堂課操作，除了認識綠能使用，更瞭解環境保護的重要性，「以後會盡量不要吹冷氣」。

(中國時報)