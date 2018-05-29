鎖定電火球 按下快門不會錯

闕郁明對影像處理很有一套。（蘇貞昌辦公室提供）

友善列印
中國時報
／新北報導

「不管鄉親多熱情、人群多擁擠，只要鎖定金字招牌『電火球』按下快門就不會錯！」八年級生「闕導」闕郁明拍攝蘇貞昌已有2年，他說，蘇院長與鄉親互動自然真誠，幾乎不用刻意安排角度，就能拍出好照片，團隊自由、進步想法跟他的藝術理念契合，工作相當愉快。

今年27歲的闕郁明，畢業於淡江大學大傳系，學生期間就嶄露頭角，獲多項校內比賽獎項，退伍後與韶光電影合作編寫的劇本《道士特攻隊》更入圍2018第1屆台北影視音劇本創投。

蘇團隊看上闕在平面攝影與動態短片高水準表現，延攬進超越基金會，除平面影像的拍攝也負責剪接《超越達人》系列影片，用電影手法呈現各種公共議題的討論，被同事稱作「闕導」，蘇貞昌也在他的快門下，活躍了起來。

回憶拍過的蘇院長，闕郁明說，有次蘇院長到八里拜訪老朋友，在地鄉親熱情歡迎，讓他相當驚訝蘇院長這麼久沒當縣長，還能得到沿街攤商的歡迎，拍攝過程鄉親把現場擠得水洩不通，才知道有這麼多人懷念他。

闕郁明說，拍攝蘇院長不太需要運用什麼攝影技巧，他的形象親民，與鄉親互動自然，就算被人群擠得喘不過氣，只要鎖定蘇院長的招牌「電火球」按下快門，就能拍到好照片。

闕郁明說，蘇貞昌雖從政已久，但對新的影像呈現接受度很高，團隊又都是年紀相近的年輕人，選舉期間雖然工作較繁重，但為一個共同目標努力的感覺很好，也有信心能夠拍出更好的照片。

(中國時報)

基市立醫院 將轉型慢性長照 殺妻像殺雞 分屍手法嚇到法醫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。