鎖定電火球 按下快門不會錯

2018年05月29日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「不管鄉親多熱情、人群多擁擠，只要鎖定金字招牌『電火球』按下快門就不會錯！」八年級生「闕導」闕郁明拍攝蘇貞昌已有2年，他說，蘇院長與鄉親互動自然真誠，幾乎不用刻意安排角度，就能拍出好照片，團隊自由、進步想法跟他的藝術理念契合，工作相當愉快。

今年27歲的闕郁明，畢業於淡江大學大傳系，學生期間就嶄露頭角，獲多項校內比賽獎項，退伍後與韶光電影合作編寫的劇本《道士特攻隊》更入圍2018第1屆台北影視音劇本創投。

蘇團隊看上闕在平面攝影與動態短片高水準表現，延攬進超越基金會，除平面影像的拍攝也負責剪接《超越達人》系列影片，用電影手法呈現各種公共議題的討論，被同事稱作「闕導」，蘇貞昌也在他的快門下，活躍了起來。

回憶拍過的蘇院長，闕郁明說，有次蘇院長到八里拜訪老朋友，在地鄉親熱情歡迎，讓他相當驚訝蘇院長這麼久沒當縣長，還能得到沿街攤商的歡迎，拍攝過程鄉親把現場擠得水洩不通，才知道有這麼多人懷念他。

闕郁明說，拍攝蘇院長不太需要運用什麼攝影技巧，他的形象親民，與鄉親互動自然，就算被人群擠得喘不過氣，只要鎖定蘇院長的招牌「電火球」按下快門，就能拍到好照片。

闕郁明說，蘇貞昌雖從政已久，但對新的影像呈現接受度很高，團隊又都是年紀相近的年輕人，選舉期間雖然工作較繁重，但為一個共同目標努力的感覺很好，也有信心能夠拍出更好的照片。

(中國時報)