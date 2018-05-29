敬老卡使用少 柯研議擴大適用

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中國時報
／台北報導

北市敬老卡每月有480元給長者搭公車、捷運及使用部分公營場館，但議會親民問政小組在市政總質詢指出，每月用完點數者不到10％，建議擴大適用範圍，至少一半額度可用在就醫及購買生活必需品，市長柯文哲對此回應，同意擴大使用，但細節還要再想想。

敬老卡每月提供480點、每年5760點，1點折算1元，長者可免費搭捷運、公車、貓纜、愛心計程車和部分公營場館，4月起擴大可租借YouBike與搭乘觀光巴士。

親民問政小組根據資料統計，原敬老卡限定搭捷運和公車時，每月把敬老卡點數用完的不到5％；擴大使用後，每月用完的僅增加到9％。

該小組議員林國成指出，一年5760元比1500元重陽敬老金還多，怎麼成效這麼差？敬老卡立意良善但不被接受，必須找出方法讓長者覺得好用， 他建議擴大適用範圍，至少一半可用在就醫及購買生活必需品，就能發揮到百分百。

議員黃珊珊對柯文哲說，每個月用完480元的長者不到10％，這就是弄了一個大餅給長輩看，沒什麼意義，不如擴大使用，可以設定一部分能用來生活消費，提高使用率，讓長者真的能用得到。

對此，柯文哲說明，敬老卡全部用在公共運輸、公營場所，錢沒有流出去，若要運用在一般消費必須另編預算，他同意擴大範圍，可能研議敬老卡用在購物上限縮2元當1元用，但執行細節還要再想想，他自己也有選舉壓力，不過政策還是要有良心，不能因為選舉搞得亂七八糟，小額消費不可隨便，要對健康有利。

議員陳政忠表示，公共運輸也有民間業者，不要受限在經費，對長輩的照顧應該讓長者充分感受到；議員李慶元質疑，敬老卡玩假的，預算只編一半，顯示政府毫無誠意。

(中國時報)

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