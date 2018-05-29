坐船看大象嘗小卷 今起報名

2018年05月29日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

「2018知蝠惜蝠─瑞芳蝙蝠季」活動，將於7月14日傍晚在瑞芳蝙蝠洞公園盛大開幕，另外繼去年推出「坐船賞蝙蝠看大象」獲得民眾熱烈迴響，今年推出「坐船看大象嘗小卷」，民眾可近距離觀看深奧象鼻岩、嘗海鮮，今（29）日將開放報名。

瑞芳區長陳奇正說，瑞芳蝙蝠季將到來，公所將在6月起，於每周六加碼推出「坐船看大象嘗小卷」海上藍色新航線，民眾可近距離觀看近3年來網路爆紅的「深澳象鼻岩」，從海上看大象栩栩如生，彷彿是在海邊踏浪，帶領遊客領略瑞芳海岸線之美。

民眾可欣賞瑞芳限定全台唯一「象鼻岩」，接著是番仔澳地標「印地安酋長岩」，之後船就會抵達北台灣唯一鄰海最美麗「八斗子火車站」外海，可遠眺基隆潮境公園與基隆嶼，船長還會解說新奇的知識，

陳奇正說，今年6月「坐船看大象嘗小卷」活動共有9航次，其中分別在2日、9日、16日、23日，每日上午共有2個航次，而30日則只有1個航次；行程約50分鐘，每航次35人，每人報名費用250元，上船後可一邊欣賞美麗海上風光並由船長提供「現撈深澳當季小卷」讓遊客嘗鮮。

此外，下船前還會再致贈每人「瑞芳美食廣場」2張10元折價券，可在返航後，自行前往瑞芳火車站前，到整修後重新開幕的瑞芳美食廣場品嘗胡椒餅、肉羹麵、紅茶、豆花等銅板美食，相關報名可上瑞芳區公所網站查詢，29日上午9時起開放報名，315個名額，額滿截止。

(中國時報)