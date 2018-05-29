家長會陳情 保留博愛國小東門用地

2018年05月29日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市博愛國小東側門土地使用數十年，有建商申請開闢為道路，多位議員28日質詢市府勿圖利特定建商，博愛國小家長會也向市長涂醒哲陳情，市府都發處長張耀仁表示，已將陳情意見送交內政部納入都更通盤檢討案。

議員陳幸枝、王美惠、蔡榮豐、黃露慧、張榮藏、蘇澤峰，在議事廳高喊「還我校地，捍衛校園安全」，並高舉字牌，博愛國小家長會長簡彰廷與家長們則在議會大門口，向市長涂醒哲陳情，訴求勿核准建商申請將博愛國小緊急出入口東門用地闢為道路。

簡彰廷指出，博愛國小代管埤仔頭段的2筆土地是民國37年地方人士捐地作為學校用地，此校門目前是幼兒園學童上下學家長接送區，也是救護車進入校園的緊急出入口，若變更為道路，嚴重影響師生安全。

議員們質詢指出，東校門原是博愛國小正門，很多校友以前從此門進出，此校門用地學校使用數十年，有其公益性，市府未徵詢學校意見，即擬作為道路，恐有涉及圖利特定建商之疑慮。

議員陳幸枝說，前市長張文英任內，即有建商欲在此地蓋大樓，但市府徵詢博愛國小此用地作為道路之意見，因學校不同意，建案無疾而終。

都發處長張耀仁及都市計畫科長鄭欣怡表示，此地於民國64年間都市計畫畫為道路用地，但博愛國小於5月18日陳情市府，該處將學校的陳情意見送交內政部納入「變更嘉義市都市計畫第2次通盤檢討案」，未來內政部召開都市計畫委員會討論時，也會請學校列席表達意見。

(中國時報)