荔枝椿象成災 花蓮也淪陷

東南亞果樹害蟲「荔枝樁象」（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

東南亞果樹害蟲「荔枝樁象」，近年入侵台灣後逐漸擴散，對中南部地區龍眼及荔枝造成嚴重危害，就連過去無此蟲害的花蓮也淪陷，日前吉安鄉及新城鄉果農相繼發現樁象蹤影，花蓮農改場提醒農民勿徒手捕捉，樁象受驚分泌的毒汁會引起皮膚灼傷潰爛。

花蓮農改場表示，荔枝因籽小肉多且甜度高，有「果中皇后」的之稱，每年產期多始於五月上旬至六月中旬結束，花蓮縣雖較少龍眼、荔枝果園，不過上周吉安、新城鄉首度傳出荔枝椿象蟲害，所幸目前害蟲數量不多，以農友家中栽種的果樹為主。

荔枝椿象為南亞與東南亞地區的害蟲，生命周期只有一年，主要棲息於荔枝、龍眼樹果穗上，也會出現在台灣欒樹及無患子，荔枝樁象幼蟲體型為長方形，呈鮮豔的紫紅色，隨著成蟲逐漸轉為黃褐色並具刺吸式口器，全長約2.4至2.8公分。

過去花蓮地區無此蟲害，花蓮農改場提醒民眾，若在荔枝果園、龍眼樹發現此害蟲切勿用手觸碰、捕捉，因荔枝樁象若受到驚擾，會分泌的出一種臭液，接觸到皮膚將引發灼熱及刺痛感，嚴重還會留下疤痕或潰爛。

民眾可以在蟲體經常出現的龍眼果穗上，加強葉背與枝條縫隙施藥，若葉片上發現有14粒整齊排列的荔枝椿象卵粒，應儘速摘除，也要注意荔枝椿象會假死，可以在塑膠袋內裝入礦物油或醋酸，用竹竿將蟲體敲落至袋內，隔著袋子將害蟲直接捏死。

(中國時報)

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