竹縣閱讀禮袋 一生與書結緣

新竹縣政府文化局圖書館首次跨域，與縣內區域醫院共同合作Bookstart嬰幼兒閱讀推廣。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

為確實擴展嬰幼兒閱讀及在地資源整合政策，新竹縣政府文化局圖書館首次跨域與縣內區域醫院共同合作Bookstart嬰幼兒閱讀推廣，邀請有兒科部門的竹北東元綜合醫院及湖口仁慈醫院，配合推廣醫院新生兒至圖書館兌換閱讀禮袋，落實家庭親子共讀。

文化局張宜真局長表示，英美國家在Bookstart嬰幼兒閱讀推廣宣言中說明以孩子為本位，挑選經典優質圖畫書，製作免費閱讀禮袋，發送給有嬰幼兒的家庭，從寶寶出生開始和好書產生第一次美好的接觸，成為終身享受閱讀的愛書人。

Bookstart嬰幼兒閱讀推廣系列活動「悅讀FUN一夏」，即日起至8月26日包括3場書展、3場親子講座以及贈送閱讀禮袋等活動。文化局發送閱讀禮袋活動自7月10日起，凡設籍新竹縣今年1月1日以後出生的新生兒，家長可持戶口名簿正本至縣內各公共圖書館幫幼兒辦借書證及借書，即可在各圖書館現場領取閱讀禮袋1份，內有精緻繪本，數量有限，領完為止。

東元綜合醫院副院長劉雅文表示，新手父母3場親子講座，分別由兒科部王昱程部長演講「你不知道的秘密─兒童發展」、精神科楊錚宜主任演講「新手父母精神管理」、兒童發展聯合評估中心陳怡君主任演講「我的小孩注意力不足，很好動？兒童發展聯合評估常見問題」，地點於新竹縣政府文化局演奏廳，歡迎民眾前往參加。

(中國時報)

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