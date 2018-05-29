劇場好好玩 學童體驗文藝風

2018年05月29日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

「這堂課不用考試！」文化部與教育部推動「文化體驗教育計畫」，藉由專業藝術團隊帶領，讓學童拋開教科書及教室的局限，自在的培養藝文興趣；配合此計畫，南市文化局和台南大學合作規畫「劇育新芽」課程，讓大新營地區9校上千位學童到演藝廳實際體驗，28日文化部長鄭麗君也到新營文化中心訪視，孩子們直呼「好好玩！」

鄭麗君指出，文化體驗教育計畫希望能將文化資源帶入學校正規授課時數，以更多樣化的形式進行藝文教育，在沒有壓力的環境下學習，從小培養學童對藝文的興趣。

台南市政府文化局長葉澤山表示，「劇育新芽」體驗課程籌備1年多，以大新營區特有的資源條件量身打造，將「看戲、做戲、扮戲」發展成4階段計畫，從國小學生體驗劇場課程出發，逐步辦理戲劇工作坊、進階戲劇體驗及專業戲劇欣賞等，將劇場藝術教育深化。

這次課程和臺南大學戲劇創作與應用學系合作，將讓小學生能夠認識劇場，負責授課的大學生也能吸取經驗，成為文化工作的儲備人才。

南市代理市長李孟諺說，台南市目前在台南、新營、歸仁文化中心及新化演藝廳擁有4個專業劇場，台江文化中心及永康社教中心的劇場也正在整建，2016年南部4縣市也組成「雲嘉嘉營劇場連線」，共享藝文資源，也提出大台南劇場網絡整建計畫，落實前瞻計畫文化部的「文化生活圈」政策。

(中國時報)