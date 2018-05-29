基市活化古蹟 只編預算不動工

2018年05月29日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為了活化古蹟、帶動觀光發展，編列了8億多元的預算進行「大基隆歷史場景計畫」，但議員呂美玲則質疑，編列了這麼高的經費，但卻看不見有在修復，如市定古蹟李宅及校官宿舍擺爛已久，周邊環境也沒在維護；文化局長馬嫻育對此表示，規畫作業已完成，預計最快7月中就可發包辦理。

「大基隆歷史場景計畫」總經費8億2347萬元，其中文化部補助5億7642萬9000元，不過呂美玲質疑，中正區中正路上的市定古蹟「基隆要塞司令部校官眷舍」以及官邸「李宅」，喊活化已經喊了很久，但如今仍然是破破爛爛的，只有加蓋屋頂作保護，周邊環境也雜草叢生、髒亂不堪。且文化局去年曾表示，原本預定去年底會發包出去，但至今仍沒有實質的動靜。

馬嫻育回應，李宅跟校官眷舍的規畫作業皆已完成，且經文化部、文資局審查通過後，即可進行工程招標與發包，預計最快在7月中開始辦理；而大基隆歷史場景相關預算編列中，屬於「經常門」的業務費編了4494萬5000元，包括影像拍攝與活動、顧問、勞務、人才培育等，「資本門」則編了5196萬，來進行古蹟修復、工程監造等。

馬嫻育補充，此外計畫中的「大沙灣」地區部分，也已開始進行民間田野調查，太平輪紀念碑調查研究計畫也已展開，而要塞司令部、校官眷舍等修復工程今年就會開始，至於舊漁會大樓的修復計畫則已完成並送到文資局審議中。

(中國時報)