嘉義長庚添第4代達文西手臂

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中國時報
／嘉縣報導

全球最新第4代達文西機械手臂，不僅只需8分鐘完成定位，並呈現3D立體影像放大效果、手臂自由度及靈活度大增等優勢。嘉義長庚醫院今年4月中旬斥資上億元自美國引進後，至今完成逾20例個案。

嘉義長庚院長林志鴻指出，醫療1.0定義，為發明消毒、殺菌的盤尼西林等抗生素；醫療2.0是從顯微鏡與內視鏡，看到身體內各種狀況及微小結構，同時由傳統走向科技一大階段；醫療3.0則透過X光、CT，數位化結合影像、導航等資訊；醫療4.0即為整合大數據發展，與人工智慧，是現今頗具前景的醫療趨勢。

外科部長黃文詩透露，運用達文西手臂進行手術，猶如直接把「頭探到肚子」，不僅能清楚辨識構造，防止因出血導致沾黏等情況，同時其手臂可做270度旋轉，甚至能從特殊角度或背面縫合，超越外科醫師手臂極限。此外，他認為坐著操作達文西手臂，遠比傳統站立開刀來得輕鬆，不僅可減輕醫師體能負荷，又較能確保其精細程度與穩定性，重點是傷口小、出血量也少，病患還可早日恢復正常生活，一舉多得。

林志鴻說，院內跨科組成醫療團隊，共7大科別，包含直肛外科、肝膽胃腸胰外科、泌尿外科、婦產科、心臟胸腔外科、耳鼻喉科與麻醉科等。達文西手術部分健保給付，自購置至今「超乎表定預期」，目前已排至6月中旬，將為雲嘉南地區病患帶來最優質的醫療服務。

(中國時報)

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