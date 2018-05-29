民族大義不容兩岸對抗

2018年05月29日 04:10 中國時報 趙春山

總統府祕書長陳菊日前表示，對於兩岸之間理解不夠、互信基礎不足的發展，她感到非常憂心。不僅陳菊如此，我想兩岸的許多有識之士也會有同樣的感覺。在大陸接連挖我邦交國後，民進黨政府也揚言將採反制措施，無論執政當局手中擁有多少籌碼，會採取什麼樣的行動，我們認為，冤冤相報的結果，最終受害的是兩岸關係的和平發展，特別是無辜的兩岸民眾。

兩岸在國際舞台上一直處在針鋒相對的狀態，台灣邦交國數目的增減則是反映了兩岸實力的消長。在馬政府時代，「外交休兵」是因為對岸默認在「一個中國」原則下，讓台灣在對外關係方面也有代表全中國的一點空間；民進黨政府不承認「一中」，對岸也就「名正言順」地在我邦交國中動手腳。我們不應把對岸的作為視為理所當然，但也不宜把責任全部推給對方。畢竟，毛澤東就多次說過，「對敵人仁慈，就是對自己殘忍。」責怪對岸「不仁」，也要想想自己有何「不智」之處。

面對大陸的外交打壓，外交部長吳釗燮表示，政府不會和大陸進行惡性外交對抗，會全力維繫現有邦交關係，也會深化與美國等理念相近國家的實質關係，特別是在經濟與安全層面上建立更密切的夥伴關係。不與大陸惡性外交對抗，這是有「自知之明」的說法，因為我們本來就沒有對抗的理由和本錢；加強與美、日等無邦交國家的實質關係，也是我國退出聯合國後，歷任政府推動務實外交的一貫政策。但重點是，基於本身的利益，我們不能因「聯美拉日」而陷於和大陸對抗的困局。

陳菊對於兩岸的缺少溝通，覺得可惜，其實，不僅兩岸，連朝野之間也缺乏足夠的溝通。沒有溝通，當然就無法建立必要的互信。在台灣內部，「國家認同」是產生朝野「戰略互疑」的主要來源，形成「不知為何而戰」、「為誰而戰」的困擾。就個人而言，憲法和相關法令已提供了解決問題的辦法，只要大法官做出解釋，大家依憲治國和依法治國就好了！

兩岸缺乏互信主要是因為「民族認同」和「文化認同」的問題。大陸國家主席習近平的對台工作思想，強調民族復興和兩岸經濟社會融合。對岸智庫人士曾多次表示，這為建立兩岸互信提供了更為廣闊的活動空間。換言之，只要對民族復興有利的事就做，不利的事就不做。如何在做法上相向而行，當然就需要有一個溝通的管道，兩岸談判也就不可避免了！

最近美、朝籌辦「川金會」一變再變，固然是因外力角力的結果，但南北韓當事者的謀和意願也起了關鍵性作用，其中，朝鮮民族主義應是主要的動力來源。南韓關心北韓的無核化，但更關心半島的和平統一，不願北韓因擁核而受到國際經濟制裁；北韓以擁核作為對外談判的工具，但不會以核武來對付自己的同胞。

「本是同根生，相煎何太急」，兩岸經過長期的互動交流，彼此融合的程度早已超過南北韓的關係。因此，民族大義當前，我們不希望兩岸出現任何形式的對抗。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)