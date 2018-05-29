不怕人才走出去，只怕人才不進來

2018年05月29日 04:10 中國時報 林建甫

大陸今年放寬「台灣高中生免試入學門檻」，將原本學測成績需達前標（前1/4）降到只要均標就能申請。等於台灣有一半的高中生都能申請大陸的重點名校，搶人大戰提前到高中生。這個現象引發社會熱烈討論。

其實在全球化的浪潮之下，近幾年優秀的高中生申請國外名校的趨勢明顯增加。台灣大學不再是高中生唯一的選項，如果相同的成績可以申請到國際一流大學就讀，大部分的家長及學生都希望能到更好的環境學習。不只大陸重點大學歡迎台生來申請，英、美、港、星、澳等國的大學都主動出擊來台招生。

根據我國教育部的統計，去年上半年約有1595名高中應屆畢業生出國讀書，其中約半數是赴大陸讀書，比前一年增約200人，而今年門檻再放寬，恐怕人數會增加更多。據大陸教育部的統計，2011年大約有6000多位台灣人到大陸讀大學，2017年已成長至12000人，大陸的確吸引越來越多的台灣學生。

平實而論，我們不應該聚焦於高中畢業生是否到大陸，而是應該思考人才的養成過程。我們也應該思考如何提升台灣教育的競爭力，不僅因為優秀高中生出走的課題，包括大學教授外流、少子化、大學過多倒閉、產學落差等的許多現象，都指出台灣整體教育制度存在的許多問題。

首先，高中畢業生離鄉背井，到外念書，萬事都得靠自己。在台灣日常的起居飲食有父母照顧，留學生活逼使其必須學會獨立。在北京、上海，語文相通，文化相同，但課堂的競爭壓力頗大，因為大陸頂大的學生學習態度及努力程度在世界上算是排名前面的。到歐美去，一個非中文的環境，外文的溝通及生活環境都與華人社會有重大的不同，挑戰也很大。矽谷是美國最國際化的地區之一，有近1/3的科技公司是由外來移民創辦，不同文化的衝撞產生的創新動力非常強大。人才的養成也是如此，更多元化的交流與碰撞能產生化學效應，能創造意想不到的成果。

在外的學習，不只是課本的知識，而是學習如何解決問題。因為置身一個陌生的地方，任何狀況都可能產生問題。如何克服困難，需要獨自摸索的過程，而且一旦學會解決問題，以後可以不畏懼挑戰，終身受用無窮。從另一個角度看，不經一番徹骨寒，哪得梅花撲鼻香？困頓的環境、挫折的內省才可能把自己的潛力給逼發出來，成就更大的事業。

我們擔心人才流失，但人才往高處爬，一定尋找最高的報酬，站在政府的角度，更應該思考如何讓優秀的人才走進來。當然提供更好的教育設備，打造優良的教育環境，讓台灣教育的軟硬體都改善，一定有助於吸引人才，但是在國家財政拮据之際，巧婦難為無米之炊。

從經濟學的角度來看，放寬管制，教育「產業化」是可行的解套方案，「產業化」不只是指學校與產業合作，而是經營策略必須要有產業思維。例如：用符合國際的薪資水準聘請一流的教育工作者，不僅能提升教學或研究品質，還有助於學校的正面形象提升，幫助招收更多好學生。另外，也應讓學校參與更多產業發展的實務，使其教學與研究更符合市場所需，也讓學生學習實務經驗，有助於之後的就業。

只要放寬管制，我認為長遠來看，有朝一日台灣一定有大學能發展出東方的哈佛、劍橋等綜合型大學。比較簡單，時間可以縮短的是小而美的菁英文理學院（liberal arts college）。這樣的學校在台灣可能沒有太多人聽過，但在美國很多父母擠破頭也要讓子女進入這些著名的學府。例如曾出了3位美國總統的威廉與瑪麗學院（College of William & Mary）或蔣宋美齡畢業的衛斯理學院（Wellesley College）。高中可以發展出優秀的世界級寄宿高中（boarding high school）。但這些學校辦學的經費一定要配合學費的管制鬆綁。

最後，在全球化的時代，人才用腳投票，一味地限制只會適得其反，讓頂尖人才走出去也不願再回來。但如果我們能用開放的心態，支持優秀的學生參與全球競爭，同時改善自身環境，讓台灣學校更加多元化、國際化，吸引全球的青年來台灣就讀，這才是比較聰明的做法。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)