一切在變 只有小英腦袋沒變

2018年05月29日 04:10 中國時報 王欽

布吉納法索宣布與台灣斷交後，蔡英文發表了措辭嚴厲的聲明，當中直指「這一連串對台灣的打壓，充分顯露出大陸的不安與缺乏自信，而這種不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多的實質關係進展。」

蔡英文的此番言論顯然沒有得到大陸輿論的認同，針對近來一系列兩岸外交事件，大陸媒體多要求蔡政府反省，不僅如此，大陸媒體透過對中美關係的分析，直指台灣押寶美國的風險。

《人民日報》俠客島發表文章，針對台灣無法參與WHA一事發表評論指出，這兩年來民進黨當局在處理兩岸問題不脫這一行為模式，即自己做錯不反省，卻一味指責對方。該文還反問，為何台灣2009年以來連續8年參加世衛，這兩年卻不行，誰才是通過政治操作令現狀生變的一方？

該文進一步指出，民進黨當局明明知道參加WHA路在何方，卻非要反其道而行，對實情絕口不提，炒作大陸政治打壓，無非是想達到兩個政治目的，首先，是在國際上製造一中一台，為推行漸進台獨張目。其次，是把在島內慣用的政治操作手法移植到涉外領域，製造兩岸民眾對立，煽動敵意，在年底九合一選舉中騙取選票。至於所謂的台灣民眾健康權益，跟上述政治目的相比，不過是個隨時可以丟棄的工具而已，事實上，因政治操作而影響台灣民眾健康權益的不是別人，正是民進黨當局。

國台辦發言人說得明白，世界衛生組織是聯合國專門機構，理所當然按照聯合國決議所確立的一中原則處理世衛大會涉台問題，而蔡政府不承認一中，也就不需要在台灣參與國際組織的問題上，再做國家尚未統一情況下的特殊處理而回歸「公事公辦」。

除了在世衛議題上看破蔡英文的手腳外，大陸輿論也預計蔡政府會全面倒向美國，來實現其所謂的「不再忍讓」。中評社發表快評指出，蔡政府的反制最大可能是進一步倒向美國，不惜讓川普政府予取予求，換取所謂美國保護，後續美國在台協會新館落成，不排除白宮國家安全顧問波頓會親自出席。

同時，中評社還在一篇社評中提到，蔡政府強化美台關係，提升台灣作為美國遏制中國的戰略棋子價值，為此蔡政府附和美國印太戰略，宣揚美台價值同盟，提升雙方安全關係與半官方交往層級，其目的就是為短期內拒統贏得空間，為長期的謀獨贏得時間。

大陸媒體也認為，蔡政府的親美行動注定不會成功，認為這是美方考量大陸可能的反制而做出的妥協。中評社指出，中美貿易戰已告一段落，川普政府任內中美關係可能仍有波折，仍有反覆，但不至於再現比現在更大的驚濤駭浪。中印、中日關係大融冰，美中貿易戰偃旗息鼓，澳洲對華立場180度大轉彎，大國博弈瞬息萬變，東亞格局在變、國際形勢在變，唯獨蔡當局敵視大陸的政策沒有變，兩岸官方對立格局沒有變。（作者為國立台灣大學國家發展研究所博士生）

(中國時報)